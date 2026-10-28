Malam yang gila bagi gol bunuh diri dan comeback pada pekan kesembilan Serie A. Di Venezia, Inter tak membutuhkan para penyerangnya karena lini belakang tuan rumah menghadiahi mereka kemenangan ganjil 2-0 lewat dua gol bunuh diri dalam dua menit. Sementara di Milan, dwigol Fode Fikayo Cissé berubah menjadi mimpi buruk setelah Bologna membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan mengejutkan 4-2 lewat sebuah gol bunuh diri mematikan dan dua gol hanya dalam 60 detik.

Dengan hasil ini, Inter memuncaki klasemen Serie A dengan 25 poin, sedangkan Milan melorot ke peringkat kelima dengan 18 poin.

Hadiah Mematikan yang Memberi Inter Kemenangan Ganjil!

Inter Milan meraih kemenangan ganjil nan menarik di kandang lawan atas Venezia dengan skor 2-0. Meski Inter menguasai jalannya laga, penentuan baru datang pada menit-menit akhir, dan hadir dengan cita rasa komedi kelam dari lini belakang Venezia.

Inter membuka keunggulan pada menit ke-80 lewat gol bunuh diri yang dicetak bek Venezia, Matias Moreno, ke gawangnya sendiri karena kesalahan.

Tak sampai dua menit berselang, skenario yang sama terulang, di mana rekan setimnya, Ridwan Helhal, menambah gol kedua untuk Inter lewat gol bunuh diri lainnya ke gawang timnya sendiri pada menit ke-82.

Venezia berusaha memperbaiki keadaan, tetapi waktu tak berpihak kepada tuan rumah, sehingga Inter pulang dengan tiga poin berharga berkat hadiah cuma-cuma dari lini belakang lawan, dalam kemenangan yang paling ganjil musim ini di Serie A.

Comeback Gila: 60 Detik yang Mengubah Segalanya

Dalam pertandingan dramatis yang sulit dipercaya, Bologna membalikkan keadaan atas tuan rumah Milan dan mengubah ketertinggalan 2-1 menjadi kemenangan mendebarkan dengan skor 3-2.

Pertandingan dimulai dengan kejutan dini, di mana Bologna membuka keunggulan melalui Samuel Mbangula pada menit ke-8 setelah umpan dari Nader Zortea (0-1).

Milan membalas dengan kuat melalui bintangnya, Fode Cissé, yang menyamakan kedudukan pada menit ke-14, sebelum pemain yang sama kembali menambah gol kedua pada menit ke-27 setelah masuknya Fikayo Tomori, memberi Rossoneri peluang mengakhiri babak pertama dengan keunggulan.

Pada babak kedua, pertandingan berbalik sepenuhnya dalam satu menit yang gila. Pada menit ke-61, bek Milan, Davide Bartesaghi, mencetak gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri karena kesalahan, menghadiahi Bologna gol penyeimbang.

Milan belum sempat mengambil napas ketika pukulan telak datang pada menit ke-62, saat Samuel Mbangula kembali mencatatkan dwigol pribadinya setelah umpan dari Juan Miranda, dan memberi Bologna keunggulan.

Meski Milan berjuang mati-matian untuk bangkit pada menit-menit tersisa, tim gagal membongkar pertahanan Bologna, sehingga menelan kekalahan mengejutkan di kandang sendiri, dan menyia-nyiakan keunggulan lewat dwigol Cissé, sementara Bologna meraih comeback yang akan terus membekas dalam ingatan.

Peluru penghabisan sekaligus gol keempat Bologna datang pada menit ke-86, ketika sang bintang Samuel Mbangula mencatatkan hat-trick bersejarah, setelah umpan matang nan presisi dari rekannya, Jens Odgaard, mengakhiri harapan Milan untuk bangkit dan mengubah comeback menjadi pesta gol di San Siro.



