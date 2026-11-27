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Hanya satu poin, bukan kemenangan yang menjadi titik balik: Borussia Mönchengladbach gagal meraih kemenangan keduanya musim ini di Bundesliga saat bertandang ke Werder Bremen, meski sempat unggul 3-1.

Setelah akhir laga yang dramatis, tim asuhan Alexander Blessin harus puas dengan hasil imbang 3-3 (1-1) yang mengecewakan. Gol-gol telat Eren Dinkci (85) dan Niclas Füllkrug (90+2) membuat para pendukung Gladbach yang datang ke Weserstadion terpukul di tengah suhu yang sangat dingin. Itu merupakan gol ke-11 Füllkrug musim ini, sekaligus mengantarnya mencetak rekor. Füllkrug kini menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam enam pertandingan kandang Werder pada satu musim Bundesliga.

Gladbach tampak sudah pasti menang setelah Franck Honorat mencetak dua gol (46 dan 78), sementara Kevin Diks juga mencatatkan namanya di papan skor (27, penalti akibat handball setelah pemeriksaan video). Namun, keunggulan itu tidak cukup. Dinkci sebelumnya mencetak gol yang sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada babak pertama (38).

"Ya, semangat juang kami luar biasa, tetapi kami tetap harus bermain rapi dan menunjukkan kualitas di lapangan. Dalam hal itu, kami masih bisa lebih baik," kata Füllkrug, yang mencetak gol ke-11 musim ini, kepada Sky: "Kami terlalu kurang rapi dalam cara menjalankan permainan yang kami inginkan. Para pemain Gladbach bermain bagus dan membuat kami menghadapi sejumlah masalah."

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Dengan demikian, Gladbach, klub bersejarah yang sedang terpuruk, tetap menjadi juru kunci klasemen. Bagi Werder, laju bagus mereka di liga untuk sementara terhenti, lima hari setelah kemenangan gemilang 4-0 atas HSV dalam derbi Jerman utara. Seandainya menang, tim hijau-putih setidaknya bisa menyamai perolehan poin RB Leipzig di peringkat keempat, zona Liga Champions, hingga Minggu.

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"Jika ada pemain di ruang ganti yang bermimpi tampil di Eropa, saya akan menjadi orang terakhir yang menghalanginya. Saya lebih suka tancap gas daripada menginjak rem," kata Thioune sebelum pertandingan. Namun, peluang bagus pertama di hadapan 41.800 penonton justru didapat tim tamu. Zento Uno (10) berdiri bebas, tetapi gagal menaklukkan kiper Werder, Karl Hein. Gladbach memang memulai laga dengan cukup berani, sedangkan Werder yang tanpa pahlawan derbi Justin Njinmah (masalah otot) lama tidak menunjukkan banyak ancaman di lini serang.

Diks kemudian menghadiahi timnya keunggulan atas awal laga yang kuat. Sebelumnya, wasit Felix Zwayer memberikan penalti setelah pemeriksaan video karena Youri Reeger menghalau tembakan Joseph Scally dengan lengannya.

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Setelah itu, penyerang andalan Niclas Füllkrug berusaha membangkitkan para pemain Bremen dengan instruksi lantang. Lalu, gol penyeimbang benar-benar datang secara tiba-tiba. Dinkci mencetak gol lewat tendangan voli dari jarak sekitar 16 meter, dengan sedikit keberuntungan setelah bola mengenai sisi dalam tiang gawang.

Skor 1-1 saat jeda cukup menguntungkan Werder. Gladbach rupanya memasuki babak kedua dengan tekad besar. Hanya 48 detik setelah laga dimulai kembali, Honorat membawa mereka unggul. Pemain berusia 30 tahun itu tetap tenang setelah menerima umpan cerdik dari Uno.

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Werder merespons dengan sengit. Füllkrug mendapat dua peluang (56, 58). Kedua tim kemudian saling menyerang: Werder terus meningkatkan tekanan, sementara Gladbach bertahan dengan gigih. Para penonton pun menyaksikan pertandingan yang tidak terlalu berkualitas, tetapi menegangkan. Menjelang akhir laga, Honorat mengubah skor menjadi 3-1, tetapi keunggulan itu tidak cukup.