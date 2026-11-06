Pertandingan antara FC Dordrecht dan NAC Breda pada Jumat malam diliputi ketegangan tinggi. Polisi sudah dikerahkan dalam jumlah besar di Stadion M-Scores beberapa jam sebelum kick-off, bahkan melibatkan Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), unit penjinak bahan peledak militer.

Polisi menemukan kembang api di tribune suporter tim tamu di Stadion M-Scores pada Jumat. EOD kemudian dipanggil dan memastikan bahwa benda-benda itu adalah bom asap. Bahan peledak tersebut lantas diamankan dan dipindahkan.

Setelah temuan itu, polisi menggeledah stadion secara menyeluruh dengan bantuan anjing pelacak. Tanda titik tengah lapangan di stadion yang terletak di Krommedijk, Dordrecht, juga diketahui telah dicuri.

Sepanjang Jumat sore, kompleks stadion kembali dinyatakan aman dan persiapan pertandingan dapat dilanjutkan. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang ditangkap terkait insiden-insiden tersebut.

Pertandingan berikutnya DOR Eerste Divisie 14.00 NAC

Selain bom asap yang ditemukan, tanda titik tengah lapangan juga diketahui telah dicuri. Menurut Algemeen Dagblad, ada dugaan bahwa suporter NAC Breda mungkin terlibat dalam kejadian-kejadian itu.

Menurut surat kabar tersebut, kejadian ini mungkin merupakan aksi balas dendam atas peristiwa pada April 2024. Saat itu, suporter FC Dordrecht mencoret-coret markas suporter NAC Breda, setelah itu Wali Kota Paul Depla memutuskan bahwa suporter klub asal Breda tersebut tidak diizinkan menghadiri pertandingan di Dordrecht.