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imago-sport-1083582236.jpgSports Press Photo
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Kegemparan besar di Real Madrid: Mourinho murka kepada Mbappé; suasana sangat tegang

Real Madrid

Situasi di Real Madrid masih kacau, demikian diketahui stasiun radio Cadena SER. Suasananya masih sama dinginnya seperti lima bulan lalu.

Kylian Mbappé punya andil besar dalam gejolak yang saat ini terjadi di Real Madrid. Superstars asal Prancis itu sedang cedera, tetapi tetap terlihat bersepeda di Alpen bersama kekasihnya, Ester Expósito.

José Mourinho melontarkan teguran keras kepada Mbappé saat kembali ke Madrid. Pelatih asal Portugal itu murka dengan kegiatan bersepeda penyerangnya tersebut.

Bulan lalu, ia masih mengomel bahwa ‘seorang pemain Real Madrid akan selalu menjadi pemain Real Madrid, bahkan saat sedang libur’. Mourinho menegaskan bahwa karena itu bermain ski dan bersepeda adalah hal yang ‘tidak pantas’.

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10 Okt 2026

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Selain itu, suasana di ruang ganti Real Madrid juga masih tetap dingin. Bahkan Mourinho pun belum mampu mengubah keadaan itu.

Menurut jurnalis Anton Meana, baru-baru ini bahkan kembali terjadi konfrontasi fisik antara dua pemain yang tidak disebutkan namanya.

Musim lalu, Aurelién Tchouaméni dan Federico Valverde terlibat baku hantam. Nama yang disebut terakhir bahkan harus absen dalam beberapa pertandingan Real Madrid.

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