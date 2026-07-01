Kegembiraan yang tak terkendali... Tiga orang tewas dalam perayaan Meksiko atas keberhasilan lolos ke babak selanjutnya yang bersejarah

Pihak berwenang ibu kota Meksiko, hari ini Rabu, mengumumkan bahwa tiga orang meninggal dunia akibat sesak napas selama perayaan massal yang berlangsung setelah tim nasional Meksiko mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Rabu pagi tadi, hasil yang memastikan tuan rumah lolos ke babak 16 besar.

Timnas Meksiko berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan akan menghadapi pemenang antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “Marca”, Pusat Komando Sektor Kesehatan Pemerintah Kota Meksiko menjelaskan bahwa korban terdiri dari dua wanita berusia 48 dan 19 tahun, serta seorang pria berusia 44 tahun, yang semuanya meninggal dunia akibat sesak napas meskipun telah dilakukan upaya pertolongan pertama.

Sementara itu, Kepala Pemerintahan Kota Meksiko, Clara Brugada, menegaskan bahwa pihak berwenang telah menghubungi keluarga para korban untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Melalui akun resminya, ia mengatakan: “Kami terus berkomunikasi dengan keluarga mereka untuk memberikan segala bentuk dukungan dan bantuan yang diperlukan.”

Menurut pihak berwenang, insiden pertama terjadi di persimpangan Jalan Hamburgo dan Lancaster di distrik Juárez, di mana dua orang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Segera setelah itu, tim darurat yang terdiri dari dokter, petugas pemadam kebakaran, anggota perlindungan sipil, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri setempat, dan pasukan kepolisian tiba di lokasi, serta melakukan resusitasi jantung paru sebelum membawa korban ke rumah sakit.

Meskipun telah menerima perawatan medis dan upaya resusitasi lanjutan, para dokter menyatakan bahwa pria berusia 44 tahun dan gadis berusia 19 tahun tersebut telah meninggal dunia, setelah dipastikan bahwa penyebab kematiannya adalah sesak napas, sementara identitas keduanya telah dikonfirmasi oleh keluarga mereka.

Dalam insiden terpisah, tim ambulans menemukan seorang wanita berusia 48 tahun dalam keadaan tidak sadarkan diri di Jalan Berna, di dalam kawasan Juárez, wilayah Cuautémoc. Ia menjalani upaya resusitasi sebelum dibawa ke rumah sakit, namun kemudian meninggal dunia; laporan medis resmi menegaskan bahwa penyebab kematiannya juga adalah tersedak.

Pemerintah Kota Meksiko menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan teman-teman para korban, serta menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada mereka dalam situasi ini.

Clara Progada mengatakan: “Dengan penuh kesedihan, saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga korban dan orang-orang terkasih mereka. Kami kembali menyerukan kepada semua orang untuk selalu merayakan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan semangat empati.”

Menurut Pemerintah Ibu Kota Meksiko, sekitar satu juta orang berkumpul pada Selasa malam di sekitar monumen “Malaikat Kemerdekaan” untuk merayakan kemenangan tim nasional Meksiko atas Ekuador dan lolosnya tim tersebut ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.