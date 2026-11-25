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Pukulan demi pukulan menghantam Maroko setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memutuskan mencabut gelar Piala Afrika dari Maroko dan memberikannya kepada Senegal.

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Setelah Maroko kehilangan gelar kontinental di meja hijau, belakangan terungkap bahwa mereka harus menanggung dua pertiga biaya perkara tersebut, sementara Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menanggung sepertiga sisanya.

Namun, beberapa jam terakhir diwarnai kabar menyedihkan bagi sepak bola Maroko, karena putusan tersebut membuat Maroko kehilangan posisi bersejarahnya di ranking bulanan FIFA.

Pada 18 November ini, timnas Maroko mencatat pencapaian bersejarah dengan menembus peringkat kelima dunia setelah naik dua posisi dalam ranking terbaru. Maroko pun menjadi tim nasional Arab pertama yang mencapai peringkat tersebut, sekaligus tim nasional Afrika kedua yang meraih prestasi ini setelah Nigeria, yang pernah menempati peringkat kelima pada April 1994.

Arti penting pencapaian Maroko terletak pada fakta bahwa hal itu bukan sekadar kenaikan sesaat dalam peringkat tim nasional, melainkan cerminan perkembangan besar yang terus dialami sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir, setelah Maroko menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang mampu bersaing dengan tim-tim besar.

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CAS Merusak Pencapaian Bersejarah

Sejumlah laporan menyebutkan setelah putusan CAS bahwa Maroko bisa kehilangan 18 poin dari koleksinya di ranking FIFA, yakni poin yang diperoleh setelah keberhasilan mereka menjuarai Piala Afrika diperhitungkan, sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga mengembalikan gelar tersebut kepada Senegal.

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Setelah itu, pukulan sesungguhnya datang ketika Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memperbarui peringkat tim nasional di situs resminya hanya beberapa jam setelah putusan CAS.

Ranking yang dipublikasikan di situs resmi FIFA menunjukkan timnas Maroko turun dua peringkat, sehingga kini berada di posisi ketujuh, bukan lagi kelima, sementara Portugal dan Brasil naik ke posisi kelima dan keenam.

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Di sisi lain, timnas Senegal tetap berada di posisi ke-18 dalam ranking bulanan tersebut, karena posisinya tidak terpengaruh oleh putusan CAS kemarin.

CAS Memberikan Gelar Kontinental kepada Senegal

Dalam perubahan dramatis yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika terkait final Piala Afrika 2025. Putusan itu mengembalikan gelar kepada Senegal, yang memenangi laga melawan Maroko di lapangan dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu, sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung selama beberapa bulan.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga mengumumkan pada Selasa kemarin pembatalan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang sebelumnya menganggap timnas Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko pada 17 Maret lalu.

Berdasarkan putusan baru ini, Senegal kembali memegang gelar yang mereka rebut di lapangan, di Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat, dalam laga yang diwarnai kejadian luar biasa di dalam maupun di luar lapangan.

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Rincian Krisis Final Piala Afrika 2025

Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal pertandingan, ketika skor masih imbang tanpa gol, sebelum wasit memberikan penalti kepada Maroko. Keputusan itu memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

Sejumlah pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mané turun tangan membujuk rekan-rekan setimnya dan sang pelatih untuk kembali dan melanjutkan laga.

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Setelah pertandingan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar, tetapi Brahim Díaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Édouard Mendy.

Laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu, dan pada babak tersebut Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal, yang memberikan gelar kedua dalam sejarah negaranya, di tengah keterkejutan suporter Maroko yang menantikan timnas mereka juara di kandang sendiri.

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Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika mengambil keputusan yang menganggap Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 dari regulasi