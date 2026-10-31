Situs resmi klub Brasil, Corinthians, menjadi sasaran serangan siber yang berujung pada penerbitan pernyataan palsu berisi pengumuman kesepakatan dengan bintang Argentina, Lionel Messi, pemain Inter Miami asal Amerika Serikat, mulai tahun 2027, dalam sebuah insiden yang mengejutkan para pendukung klub.

Para peretas memublikasikan pernyataan yang memuat rincian proses kesepakatan yang diklaim tersebut, di samping komentar yang dinisbahkan kepada Messi, yang di dalamnya ia mengungkapkan kebahagiaannya atas peluang bermain di sepak bola Brasil. Mereka juga mengungkap rincian keuangan fiktif untuk membenarkan kemampuan Corinthians menuntaskan transfer tersebut, meskipun biaya untuk mendatangkan mantan bintang Barcelona itu terbilang tinggi.

Pengumuman itu tidak bertahan lama, sebab pihak yang bertanggung jawab atas situs tersebut bergegas menghapusnya segera setelah peretasan terdeteksi, lalu menggantinya dengan pemberitahuan bahwa platform sedang dalam proses pemeliharaan, setelah sejumlah pendukung klub terkejut dengan kabar itu.

Corinthians, dalam pernyataan resmi, menegaskan bahwa platform mereka telah menjadi sasaran serangan siber, seraya menyebutkan bahwa tim teknologi informasi berhasil mengendalikan peretasan dengan cepat, tanpa adanya kerugian finansial, kebocoran data, atau informasi milik institusi.

Klub menambahkan bahwa mereka memutuskan, sebagai langkah pencegahan, untuk memperkuat protokol keamanan platform digital mereka, serta menjalankan pemeriksaan teknis yang diperlukan terhadap situs resmi dan situs stadion mereka, "Neo Química Arena", dengan menghentikan sementara keduanya dari layanan, sebelum kedua platform tersebut diaktifkan kembali kemudian.

Peretasan ini terjadi beberapa jam setelah kemenangan Corinthians atas Mirassol dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang merupakan bagian dari pekan ke-33 Liga Brasil, sebuah hasil yang tidak cukup untuk mengeluarkan tim dari zona degradasi, sebab mereka tetap berada di antara empat posisi terbawah pada klasemen.

Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi di antara dua kubu sepak bola di São Paulo, sebab situs resmi klub Palmeiras, rival historis Corinthians, mengalami serangan siber serupa beberapa hari sebelumnya.