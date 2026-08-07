Klub Turki, Trabzonspor, tengah menjalani salah satu periode paling sensitif sekaligus paling kontradiktif, antara ruang perawatan dan ruang transfer, di mana tim ini mendapati dirinya terpaksa menghadapi pukulan telak lebih awal sebelum musim dimulai, setelah cederanya salah satu elemen muda paling menonjol, di saat yang sama ketika mereka merayakan transfer termahal mereka.

Klub Turki Trabzonspor mengumumkan bahwa pemainnya, Tim Jabol Folcarelli, telah menjalani operasi lutut yang sukses, sehingga ia akan absen dari lapangan untuk sementara waktu, pada saat perhatian para penggemar sepak bola Turki dan dunia tertuju pada transfer sensasional yang dibintangi bintang Mesir, Mohamed Salah.

Kepala staf medis klub, Profesor Dokter Ahmet Beşir, mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisi kesehatan pemain tersebut, di mana ia menjelaskan bahwa Folcarelli mengalami cedera dalam salah satu pertandingan persahabatan tim sebagai persiapan menghadapi musim baru, yang setelah itu ia merasakan pembengkakan dan nyeri hebat di lutut kanannya.

Beşir menambahkan: "Pemeriksaan medis menyeluruh dan pemindaian MRI yang dijalani pemain tersebut mengungkapkan adanya cedera pada tulang rawan meniskus lateral lutut, yang memerlukan tindakan bedah segera."

Kepala dewan medis itu menegaskan bahwa operasi yang dilakukan oleh Dokter Mustafa Cengün di Rumah Sakit Acıbadem Fulya, rumah sakit yang menjadi sponsor klub, berlangsung dengan sukses sepenuhnya, di mana bagian tulang rawan yang cedera diangkat dengan metode artroskopi.

Pernyataan tersebut ditutup dengan menyebutkan bahwa staf medis tim akan segera memulai pelaksanaan program rehabilitasi intensif bagi pemain tersebut guna mempersiapkannya kembali ke latihan bersama tim secepat mungkin.

Cedera Folcarelli datang pada waktu yang sensitif ketika sepak bola Turki tengah mengalami situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke skuad Trabzonspor, sebuah langkah yang dapat meningkatkan nilai pemasaran dan teknis kompetisi tersebut, di mana klub berupaya mengembalikan kejayaannya.