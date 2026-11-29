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Cedera Frenkie de Jong bukan sekadar catatan kecil dalam kemenangan Barcelona atas Deportivo Alaves. Cedera itu berubah menjadi sumber kekhawatiran nyata di dalam tim Catalan setelah Hansi Flick mengungkapkan letak cederanya dan menyatakan kekecewaannya karena gelandang asal Belanda itu kembali mengalami kemunduran, pada waktu yang sangat krusial menjelang laga yang dinantikan melawan Atletico Madrid.

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Dalam komentarnya seusai laga yang dikutip surat kabar Spanyol Sport, Flick mengungkapkan bahwa cedera yang dialami De Jong terletak di betis. Ia menegaskan bahwa indikasinya mengarah pada cedera yang nyata, meski sifatnya berbeda dari masalah fisik sebelumnya yang membuat sang pemain absen dari lapangan.

“Di betis, ya, di betis. Ini berbeda, tetapi sepertinya memang cedera,” ujar pelatih asal Jerman itu.

Pelatih kepala Barcelona itu tidak menyembunyikan bahwa ia tersentuh oleh kondisi psikologis sang pemain. Ia menjelaskan bahwa De Jong sangat kecewa, perasaan yang sama juga menyelimuti staf pelatih, setelah tim kembali dapat memainkannya dan mulai merasakan manfaat dari kembalinya sang pemain ke performa terbaiknya.

“Dia kecewa, begitu pula kami. Saya rasa dia sedang menjalani periode yang bagus setelah pulih dari cedera sebelumnya, dan kami sangat senang dengan kembalinya dia,” tambah Flick.

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Cedera gelandang asal Belanda itu menjadi berlipat penting karena waktunya. Cedera tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum laga krusial melawan Atletico Madrid yang dijadwalkan pada Rabu mendatang, sehingga staf pelatih dihadapkan pada kemungkinan kehilangan salah satu elemen terpenting di lini tengah.

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Pemeriksaan medis diharapkan dapat menentukan seberapa serius cedera tersebut dan berapa lama kemungkinan masa absennya, setelah Flick menghindari memberikan penilaian akhir terkait kondisi sang pemain sebelum hasil pemeriksaan keluar.

Kemunduran ini juga menjadi pukulan menyakitkan bagi De Jong secara pribadi, setelah ia berhasil melewati cedera sebelumnya dan secara bertahap kembali bermain, dengan harapan dapat kembali tampil konsisten dan membantu tim pada fase penting musim ini.

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Meski ada kekhawatiran terkait cedera De Jong, Flick menyatakan puas dengan hasil dan penampilan tim secara keseluruhan melawan Alaves. Ia menilai Barcelona layak menang setelah kembali menguasai pertandingan usai awal yang sulit.

Namun, di saat yang sama ia menekankan perlunya memperbaiki sejumlah detail, terutama dalam penguasaan bola serta sikap yang lebih tenang dan serius dalam memanfaatkan ruang. Menurutnya, elemen-elemen tersebut akan membantu tim menampilkan performa yang lebih stabil pada laga-laga berikutnya.