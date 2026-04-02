Kegelisahan di kalangan staf tim nasional Belanda terkait rencana Donald Trump selama Piala Dunia

Terdapat ketidakpuasan di Zeist di kalangan staf tim nasional Belanda, demikian dilaporkan jurnalis Edwin Schoon di NPO Radio 1. Staf Oranje sama sekali tidak senang dengan program yang diusulkan FIFA untuk hari-hari libur selama Piala Dunia.

“Ada ketidakpuasan di kalangan staf tim nasional Belanda, demikian yang saya dengar dari sumber terpercaya,” kata jurnalis NPO tersebut di radio. “Bukan hanya para pemain yang akan berangkat ke Amerika Serikat, tetapi juga para juru masak, fisioterapis, dan sebagainya.”

“FIFA kini telah mengirimkan jadwal kegiatan yang harus dilakukan pada hari libur,” lanjut penulis buku Basta, biografi Marco van Basten.

“Di sana ada beberapa sesi foto bersama Donald Trump (Presiden Amerika Serikat, red.). Ini adalah orang-orang yang membaca koran di rumah dan membentuk opini tentang apa yang terjadi di dunia. Mereka tidak akan mengungkapkannya, tetapi mereka tidak ingin difoto bersama Trump, karena itu berarti mereka menjadi bagian dari mesin propaganda dan mereka tidak menginginkannya.”

Belanda akan menghadapi Jepang pada 14 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan grup melawan Swedia dan Tunisia pada 20 dan 26 Juni.