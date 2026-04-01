Kegelisahan di Chelsea: Enzo Fernández dengan cepat kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan setimnya

Sebelum jeda internasional yang baru saja berakhir, segalanya sama sekali tidak berjalan mulus bagi Chelsea. Tim asal London ini kalah dalam empat pertandingan terakhirnya dan terancam gagal lolos ke Liga Champions. Selain itu, sejumlah pemain tidak puas dengan Enzo Fernández, demikian dilaporkan The Telegraph.

Chelsea baru-baru ini mengalami dua kekalahan telak di Liga Champions dari Paris Saint-Germain (5-2, 0-3). Selain itu, tim asuhan manajer Liam Rosenior juga menelan kekalahan beruntun di Liga Premier, melawan Newcastle United (0-1) dan Everton (3-0).

Fernández biasanya menjabat sebagai wakil kapten di Chelsea, namun dalam dua pertandingan terakhir ia diperbolehkan mengenakan ban kapten karena absennya kapten utama yang cedera, Reece James. Namun, Fernández sama sekali tidak tampil mengesankan dalam peran tersebut.

Setelah kekalahan 8-2 (dalam dua leg) melawan PSG, Fernández mengejutkan dengan beberapa pernyataan mengenai masa depannya. "Saya tidak tahu," jawabnya saat ditanya oleh ESPN Argentina. "Masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada juga Piala Dunia, setelah itu kita lihat saja."

The Telegraph mengetahui bahwa Fernández telah beberapa kali memarahi rekan-rekannya selama rentetan hasil buruk tersebut. Beberapa di antaranya sangat tidak senang dengan Fernández, karena seharusnya ada kesatuan menjelang akhir musim.

Di ruang ganti, terutama menjelang pertandingan melawan PSG, Newcastle, dan Everton, Fernández juga meluapkan amarahnya secara verbal, yang membuat beberapa rekan setimnya frustrasi. Salah satu korbannya adalah kiper Filip Jørgensen, setelah ia melakukan kesalahan dalam pertandingan leg pertama melawan PSG.

Namun, rasa frustrasi Fernández juga sudah terlihat di lapangan. Pemain asal Argentina itu memaki pemain asal Denmark tersebut dan melemparkan bola ke arah kiper. "Dia benar-benar marah," kata reporter TNTSports Glenn Hoddle saat itu.

Mantan pemain klub tersebut telah mengkritik Fernández. John Obi Mikel, misalnya, mengatakan dalam podcastnya,The Obi One Podcast: "Ini adalah Chelsea, bukan batu loncatan ke klub lain. Jika hatimu sudah ada di Madrid, jangan kenakan seragam biru ini. Di Chelsea, kami bermain untuk lambang klub, bukan untuk transfer di masa depan."

Fernández, yang bermain bersama Argentina melawan Zambia dan Mauritania selama jeda internasional, akan bermain bersama Chelsea di perempat final Piala FA pada Sabtu. Lawan di Stamford Bridge adalah klub League One, Port Vale. Di Liga Premier, The Blues berada di peringkat keenam.