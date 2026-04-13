Kegelisahan besar di balik layar: 'Hélène Hendriks harus menelepon John de Mol'

Telah muncul kegelisahan seputar program De Oranjezondag, acara bincang-bincang yang biasanya dipandu oleh Hélène Hendriks. Pada hari Minggu, pembawa acara tersebut dilewati oleh manajemen stasiun SBS6 dan digantikan oleh Thomas van Groningen. Menurut Johan Derksen, keputusan tersebut membuat Hendriks kesal.

Dalam podcast "Groeten uit Grolloo", Derksen mengungkapkan bahwa Hendriks secara tak terduga digantikan untuk programnya sendiri. “Hélène ditemukan oleh Talpa sebagai sosok wanita hiburan yang ideal untuk acara-acara besar, kan? Dan dia sekarang membawakan acara besar seperti itu, yang direkam dalam beberapa bagian. Dia seharusnya merekam satu bagian pada Minggu malam, tapi itu dibatalkan,” jelasnya.

“Lalu dia menelepon manajer stasiun TV itu dan bilang, ‘Saya bisa saja memandu De Oranjezondag.’ Dan manajer stasiun TV itu menjawab, ‘Tidak, itu sudah dilakukan oleh Thomas van Groningen.’”

Keputusan itu benar-benar membuat Hendriks kesal, kata Derksen. “Hélène benar-benar sedikit kesal soal itu, karena dia bilang: ‘Ini acaraku.’” Menurutnya, dia tidak bisa menerima bahwa justru Van Groningen yang ditunjuk.

Derksen menekankan bahwa Hendriks seharusnya bersikap lebih tegas di dalam stasiun tersebut. “Dia tidak cukup tegas untuk mengatakan kepada pria seperti itu: ‘Hei, tunggu dulu, ini program saya.’”

Analis itu bahkan mengatakan bahwa dia telah memberikan saran mendesak kepadanya. “Saya bilang kepadanya: kamu harus menelepon De Mol dan bilang bahwa kamu tidak terima.” Namun, panggilan telepon itu tidak pernah terjadi, yang membuat Derksen frustrasi.

Menurutnya, masalahnya lebih luas di dalam organisasi stasiun televisi tersebut. “Di bawah De Mol ada banyak bos kecil yang juga punya ego masing-masing dan kadang-kadang ingin mengambil keputusan.”

Derksen juga mengkritik pilihan Van Groningen sebagai pengganti. “Penonton di rumah ingin Hélène, bukan Van Groningen, karena dia tidak cocok dengan program itu.” Menurutnya, Hendriks jauh lebih cocok dengan nuansa dan citra De Oranjezondag.

Terakhir, Derksen juga tidak segan-segan mengkritik Van Groningen sendiri. “Thomas mulai sedikit percaya diri, jadi suka bercanda, dan bicara panjang lebar. Pertanyaannya seringkali lebih panjang daripada jawaban tamu.” Menurutnya, sang pembawa acara harus berhati-hati agar tidak berlebihan sekarang dia semakin sering muncul di stasiun televisi tersebut.