Kegagalan Barcelona dalam menuntaskan transfer Julian Alvarez mungkin akan mendorong klub Katalan itu untuk mengubah prioritasnya di bursa transfer.

Menurut jurnalis Victor Navarro, Barcelona tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut Aymeric Laporte, bek Athletic Bilbao, guna menggantikan kepergian Ronald Araujo yang sudah di ambang pintu menuju Liverpool dengan status pinjaman, pada saat direktur olahraga Deco mulai mengkaji kemungkinan bergerak untuk mendatangkan bek asal Spanyol tersebut.

Rencana ini memiliki arti penting khusus bagi anggaran Barcelona, sebab laporan tersebut menyebutkan bahwa jika klub memutuskan untuk tidak merekrut Alvarez dari Atletico Madrid, dana yang tadinya dialokasikan untuk transfer itu bisa diarahkan untuk mendatangkan Rodri, bintang Manchester City, di samping seorang bek baru: Laporte.

Barca memandang Laporte sebagai opsi yang tepat untuk memperkuat lini belakang. Selain itu, bek asal Spanyol tersebut tampil menonjol bersama tim nasional negaranya selama Piala Dunia 2026, dan menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai turnamen itu, di samping menjalin kemitraan yang sukses dengan Pau Cubarsi di lini belakang, hal yang menjadikannya opsi yang cocok bagi tim asuhan Hansi Flick.

Terlepas dari sosok bek yang akan bergabung dengan tim, Flick juga berniat mengandalkan talenta akademi Barcelona, Alvaro Cortes, pada musim mendatang.

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