Kegagalan untuk keempat kalinya... Kegagalan terus menghantui Jerman di Piala Dunia

Tim nasional Jerman gagal melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026 dan tersingkir lebih awal oleh Paraguay, sehingga kutukan Piala Dunia bagi Die Mannschaft berlanjut untuk ketiga kali berturut-turut.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), usai imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Dengan kemenangan ini, timnas Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis dan Swedia yang dijadwalkan berlangsung dini hari Rabu mendatang.

Di sisi lain, timnas Jerman kembali gagal melaju ke babak-babak selanjutnya, seperti yang terjadi pada dua edisi sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2022.

Tim Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2018 dan 2022 di babak penyisihan grup, sementara kali ini mereka tersingkir di babak 32 besar, mengingat turnamen ini diikuti oleh 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Jaringan statistik “Squawka” mengungkapkan bahwa Jerman hanya gagal mencapai perempat final Piala Dunia sebanyak 4 kali sepanjang sejarahnya: pada tahun 1938, 2018, 2022, dan 2026.

Jerman merupakan tim dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak kedua, dengan empat kali juara pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014.















