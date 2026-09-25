Timnas Belanda U-21 tidak lagi memegang nasib kelolosan ke Piala Eropa U-21 di tangan sendiri. Untuk itu, tim asuhan Michael Reiziger harus menang atas Norwegia U-21, tetapi di Deventer laga berakhir 0-0.

Belanda harus memenangi pertandingan melawan Norwegia untuk tetap memegang kendali atas kelolosan ke Piala Eropa U-21. Timnas Belanda U-21 telah mengumpulkan lima poin dari lima laga, tetapi dengan kemenangan tetap bisa naik ke posisi kedua di grup. Posisi kedua memberi hak tampil di play-off Piala Eropa, bahkan bukan untuk lolos langsung.

Kini masih ada dua laga tersisa dalam rangkaian kualifikasi Timnas Belanda U-21: satu melawan Bosnia dan satu melawan Slovenia. Melawan Israel sudah tidak akan bermain lagi, tetapi tim itu kini unggul satu poin, sehingga Belanda tidak lagi memegang nasib kelolosan ke turnamen itu di tangan sendiri.

Dalam sepuluh menit pertama, Belanda mendapatkan peluang besar pertama untuk mencetak gol. Dave Kwakman menemukan Devin Haen tepat di luar kotak penalti, yang mengontrol bola dengan baik lalu melepaskan tembakan ke arah kiper Norwegia. Namun, sang kiper mampu mencegah gol itu.

Setelah itu, butuh waktu lama sebelum Timnas Belanda U-21 kembali menunjukkan ancaman. Umpan silang ke arah Givairo Read sedikit terlalu tinggi dan tembakan Ernest Poku diblok tepat di depan garis gawang.

Menjelang turun minum, Gjivai Zechiël juga nyaris mencetak gol. Gelandang Feyenoord itu menerima bola dari sisi lapangan dalam sebuah peluang yang berawal dari sepak pojok Norwegia, tetapi sepakannya melebar tipis.

Di babak kedua, peluang besar datang untuk pemain pengganti Aymen Sliti. Timnas Belanda U-21 tiba-tiba berada dalam situasi unggul jumlah pemain dan menemukan penyerang Excelsior itu di dalam kotak penalti. Namun, tembakannya diblok secara spektakuler oleh bek sayap sc Heerenveen, Olivier Braude.

Menjelang akhir laga, Zechiël sempat tampak akan mencegah petaka bagi Timnas Belanda U-21. Ia tiba-tiba bisa menyundul bola dalam posisi bebas sepenuhnya, tetapi sundulannya melebar. Selain itu, peluit lebih dulu dibunyikan karena sebuah pelanggaran.