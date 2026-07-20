Kegagalan merebut gelar berubah menjadi tragedi... 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka di Argentina

Dampak kekalahan tim nasional Argentina dalam perebutan gelar Piala Dunia 2026 tidak hanya terbatas pada kekecewaan di dalam lapangan, tetapi juga meluas ke jalan-jalan dan alun-alun di berbagai penjuru negeri, di mana kerumunan suporter yang turun ke jalan untuk memberi penghormatan kepada para pemain berubah menjadi pemandangan tragis, yang mengakibatkan korban tewas dan puluhan orang terluka, serta terjadinya bentrokan dengan pasukan keamanan di ibu kota Buenos Aires.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", tiga orang tewas dalam insiden terpisah yang terjadi selama kerumunan di Argentina pasca kekalahan tim nasional dari Spanyol dengan skor 1-0 di final Piala Dunia, yang digelar di Stadion "MetLife" di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat.

Meskipun kekalahan tersebut terasa pahit, puluhan ribu warga Argentina turun ke jalan di berbagai kota untuk memberikan dukungan kepada tim nasional mereka dan memuji penampilan yang ditunjukkan sepanjang perjalanan mereka di turnamen tersebut. Namun, perayaan tersebut berubah menjadi tragedi dan insiden yang disayangkan di beberapa wilayah.

Di kota Rosario, yang berada di provinsi Santa Fe, seorang wanita berusia 45 tahun tewas setelah terjatuh dari bak truk pikap yang ditumpanginya selama iring-iringan perayaan.

Laporan menyebutkan bahwa korban, yang diidentifikasi sebagai Erika Silvana M., terjatuh ke jalan dan mengalami cedera parah di kepala, yang menyebabkan kematiannya di tempat kejadian.

Di Kota Newquay, seorang pria tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka serius akibat ledakan kembang api yang terjadi secara tiba-tiba di tengah kerumunan pendukung setelah pawai berakhir.

Polisi setempat melaporkan bahwa kembang api tersebut meledak di dekat sekelompok orang, dan para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara pihak berwenang telah memulai penyelidikan untuk mengungkap keadaan dan penyebab kejadian tersebut.

Di ibu kota Buenos Aires, seorang pria berusia 67 tahun meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung saat menonton pertandingan final antara Argentina dan Spanyol melalui layar televisi.

Tim darurat juga menangani sejumlah kasus medis lainnya; seorang pria berusia 88 tahun mengalami serangan jantung dan sesak napas di kawasan Caballito, ibu kota, dan petugas medis berhasil melakukan resusitasi sebelum membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, seorang pria lain berusia 72 tahun dilarikan ke rumah sakit lain setelah mengalami kesulitan bernapas.

Menurut pihak berwenang, sekitar 20 orang terluka selama perayaan yang digelar setelah tim nasional Argentina meraih posisi kedua dalam turnamen tersebut.

Di antara para korban terdapat seorang pria berusia 47 tahun yang terjatuh dari ketinggian sekitar empat meter di dekat Jalan “9 de Julio”, yang mengakibatkan patah tulang dan dislokasi pada kakinya.

Pejabat Sistem Layanan Medis Darurat (SAME) menyebutkan bahwa mereka juga memberikan perawatan kepada sejumlah orang yang mengalami luka ringan akibat desakan massa di sekitar layar raksasa yang dipasang untuk menyaksikan pertandingan final, serta dua pemuda yang mengalami keracunan alkohol.

Dari sisi keamanan, pasukan keamanan menangkap setidaknya 12 orang selama insiden yang terjadi di ibu kota Buenos Aires, setelah para pendukung berkumpul di dekat Monumen Obelisk untuk menyatakan dukungan mereka kepada tim nasional pasca kekalahan di final.

Intervensi polisi untuk membubarkan kerumunan memicu bentrokan dengan kelompok-kelompok suporter, yang melempari pasukan keamanan dengan botol dan benda-benda lain, sementara polisi membalas dengan menggunakan peluru karet dan gas air mata untuk mengendalikan situasi.