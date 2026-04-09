Kegagalan Liverpool: Kesalahan taktik atau penurunan intensitas?

Sepak bola jarang berjalan lurus. Terkadang peningkatan kecil bisa berujung pada gelar juara, dan terkadang peningkatan yang jelas justru berujung pada hasil yang lebih buruk.

Dua musim terakhir Liverpool menggambarkan kontradiksi tersebut.

Setelah kepergian Jürgen Klopp, sosok yang mendefinisikan sebuah era, klub ini beralih ke Arne Slot. Itu bukanlah penunjukan yang jelas. Di luar mereka yang mengikuti Eredivisie atau kompetisi sekunder Eropa dengan cermat, profilnya relatif tidak dikenal. Harapan pun tetap hati-hati, terutama dengan jendela transfer musim panas yang terbatas yang hanya mendatangkan Federico Chiesa dengan kesepakatan berbiaya rendah, dan bahkan dia pun hanya memainkan peran minimal.

Yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan.

Slot merombak struktur tim. Formasi double pivot memungkinkan Ryan Gravenberch menghidupkan kembali kariernya, sementara Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai memberikan keseimbangan dan kontrol. Kekacauan yang mendefinisikan fase akhir masa jabatan Klopp berkurang. Liverpool menjadi lebih stabil, lebih terukur, dan pada akhirnya memenangkan Premier League.

Beberapa orang mengaitkan gelar tersebut dengan faktor eksternal seperti penurunan performa Manchester City atau cedera yang dialami Arsenal. Namun, peningkatan internal Liverpool, terutama dalam manajemen beban kerja dan pengendalian permainan, membuat kesuksesan tersebut pantas mereka raih.

Kemudian terjadi perubahan.

Liverpool melakukan investasi besar-besaran: Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké, dan Milos Kerkez telah bergabung. Profil-profil penyerang kelas atas, namun belum tentu saling melengkapi. Di saat yang sama, mereka kehilangan pemain-pemain unik: Trent Alexander-Arnold, seorang kreator yang menentukan sistem permainan, serta kepergian Darwin Núñez dan Luis Díaz, dua profil yang menawarkan serangan vertikal, kekacauan, dan ancaman langsung. Hasilnya bukan sekadar pergantian pemain, melainkan pergeseran struktural dalam cara Liverpool menyerang dan menguasai ruang.

Tim ini tidak hanya berevolusi. Tim ini bertransformasi.

Dan bersama transformasi itu muncul ketidakstabilan yang berbeda.

Untuk memahami apa yang benar-benar berubah, kita perlu melihat lebih jauh dari sekadar hasil dan memperhatikan hal-hal mendasar: peluang yang diciptakan Liverpool, dan peluang yang mereka berikan kepada lawan.

Liverpool vs Liga Premier yang Baru

Sebelum menganalisis peluang yang diciptakan dan kebobolan Liverpool, ada satu faktor kontekstual yang sangat penting.





Liga Premier telah bergeser dengan cepat ke arah gaya yang lebih langsung, berorientasi pada pemain, dan didorong oleh tendangan bebas. Meskipun tanda-tanda evolusi ini sudah terlihat, kecepatan dan skala perubahan musim ini sangat signifikan. Liga ini menjadi lebih berfokus pada duel, bola kedua, dan permainan vertikal, sehingga mengurangi nilai dari penguasaan bola yang berkelanjutan.

Liverpool kesulitan beradaptasi dengan lingkungan ini.

Profil mereka tampaknya kurang cocok untuk tuntutan ini. Mereka kurang memiliki dominasi fisik yang konsisten di momen-momen krusial, tidak termasuk di antara tim-tim paling inovatif dalam situasi bola mati, dan struktur pressing mereka semakin sering dilewati melalui serangan langsung. Lawan-lawan tidak lagi berhadapan langsung dengan struktur Liverpool, melainkan melewatinya begitu saja.

Pola ini sangat terlihat selama periode sulit mereka pada bulan Oktober dan November. Dalam rentang waktu tersebut, satu-satunya kemenangan mereka datang saat melawan Aston Villa, sebuah tim yang lebih cenderung membangun serangan pendek. Lawan-lawan lainnya mengadopsi pendekatan langsung dan secara konsisten mengganggu penguasaan bola Liverpool.

Ini bukan upaya untuk melepaskan tanggung jawab. Klub dan staf pelatih seharusnya bisa mengantisipasi tren ini dan menyesuaikan diri. Namun, Liverpool bukan satu-satunya tim yang terkena dampaknya; pergeseran di seluruh liga ini telah mengejutkan beberapa tim. Dalam konteks tersebut, latar belakang Arne Slot dalam budaya sepak bola yang lebih berorientasi pada posisi dan penguasaan bola mungkin berkontribusi pada keterlambatan adaptasi.

Setelah konteks tersebut dijelaskan, kini kita beralih ke lapangan.

Bagaimana sebenarnya performa Liverpool, baik dalam serangan maupun pertahanan?

Secara ofensif

Liverpool musim ini kurang memiliki semangat, kecepatan di sepertiga akhir lapangan, dan naluri membunuh yang konsisten. Hugo Ekitiké adalah satu-satunya penyerang yang benar-benar memenuhi ekspektasi, meskipun bukan pemain bintang utama yang didatangkan. Sebagian besar fokus tertuju pada Florian Wirtz dan Alexander Isak, namun keduanya belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Yang satu kesulitan mengekspresikan diri di zona favoritnya tanpa mengganggu struktur tim, sementara yang lain harus berurusan dengan cedera dalam formasi serangan yang sudah tidak stabil.

Secara keseluruhan, lini serang Liverpool belum sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan kompetisi liga yang baru, terutama dalam hal kekuatan fisik, kerja sama pertahanan, dan penyesuaian posisi yang terus-menerus.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kita beralih ke kemampuan mereka dalam menciptakan peluang.

Dream Databall

Peta Tembakan Non-Penalti Liverpool Saat Ini untuk Musim Liga Premier 2025-26

Beberapa pola terlihat jelas.

Jumlah peluang berkualitas tinggi relatif terbatas. Meskipun Liverpool menghasilkan banyak tembakan dan jarak tembakan rata-rata cukup baik, kepadatan peluang yang benar-benar berbahaya tidak setinggi yang diharapkan. Distribusi tembakan menunjukkan upaya yang berasal dari berbagai zona, bukan secara konsisten dari area tengah yang bernilai tinggi.

Ada juga ketergantungan yang terlihat pada umpan silang dan situasi bola mati, yang sejalan dengan pergeseran yang lebih luas di liga. Pada saat yang sama, terdapat sejumlah upaya yang lebih ambisius dari luar kotak penalti, yang menurunkan efisiensi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, serangan tetap berfungsi dan mampu mempertahankan posisi liga yang kuat, tetapi kurang tajam di lini depan. Keterbatasan utamanya bukanlah penyelesaian akhir, melainkan volume dan konsistensi peluang berkualitas tinggi.

Di lini pertahanan

Di sinilah masalah utama Liverpool menjadi jelas.

Dream Databall

Peta Tembakan Non-Penalti Liverpool pada Musim Liga Premier 2025-26

Baik volume maupun kualitas menjadi perhatian utama. Liverpool kebobolan terlalu banyak tembakan dari area dekat dan tengah, dan xG per tembakan yang dihadapi mencerminkan bahaya dari situasi-situasi tersebut.

Masalah utamanya adalah pertahanan transisi. Sekitar 40% peluang yang mereka kebobolan berasal dari transisi, yaitu situasi di mana penguasaan bola hilang dan tim menjadi rentan. Angka ini jauh lebih tinggi daripada porsi peluang transisi yang mereka ciptakan sendiri, yang menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas.

Ada juga pola berulang dalam cara peluang kebobolan terjadi, terutama dari area lebar dan situasi bola mati, termasuk tendangan sudut dari sisi kanan. Masalah-masalah ini sesuai dengan apa yang diamati dalam pertandingan, di mana permainan langsung dan bola kedua berulang kali mengganggu struktur Liverpool.

Poin penting lainnya adalah perbandingan antara hasil dengan ekspektasi. Liverpool kebobolan lebih banyak gol daripada yang disarankan oleh xG mereka. Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh variasi atau ketidakkonsistenan penjaga gawang, termasuk masalah adaptasi bagi Giorgi Mamardashvili, namun selisihnya cukup besar untuk menunjukkan masalah pertahanan yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, kesulitan Liverpool musim ini paling terlihat saat mereka tidak menguasai bola. Kombinasi kelemahan struktural, kerentanan dalam transisi, dan kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan liga saat ini telah membuat mereka jauh lebih mudah dihadapi.



