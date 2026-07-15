Kegagalan keempat... Apakah hal ini akan mengakhiri impian timnas Inggris di Piala Dunia?

Tim nasional Inggris akan menghadapi kendala yang sudah lama melekat dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, saat berhadapan dengan tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina akan segera berhadapan dengan timnas Inggris di Stadion Atlanta, pada babak semifinal Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut jaringan statistik “Opta”, timnas Inggris akan menghadapi juara bertahan Piala Dunia untuk keempat kalinya dalam sejarahnya, di mana timnas Argentina-lah yang dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Tim “Tiga Singa” ini belum pernah berhasil menang, atau bahkan bermain imbang melawan juara bertahan dalam tiga pertemuan sebelumnya, di mana mereka selalu mengalami kekalahan.

Timnas Inggris kalah dari Uruguay dengan skor 2-4 pada Piala Dunia 1954, kemudian dari Brasil dengan skor 1-3 pada Piala Dunia 1962, sebelum akhirnya kalah dari Prancis dengan skor 1-2 pada Piala Dunia 2022.

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina akan menghadapi tim nasional Spanyol, setelah Spanyol mengalahkan Prancis di babak semifinal dengan skor 2-0, kemarin Selasa.