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rodri(C)Getty images

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Kegagalan baru: Manchester City menolak tawaran kedua Barcelona untuk Rodri

Transfers
LaLiga
Premier League
Barcelona
Manchester City
Rodri
Spanyol
Inggris

Barcelona Tak Akan Menyerah

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap adanya hambatan baru dalam kesepakatan transfer pemain Spanyol, Rodri, dari Manchester City ke Barcelona pada musim panas ini.

Barcelona sebelumnya telah mengajukan tawaran pertama mereka kepada Manchester City beberapa hari lalu, dengan nilai mencapai 50 juta euro, namun klub Inggris itu langsung menolaknya.

Dalam beberapa jam terakhir, Barcelona mengajukan tawaran kedua untuk mendapatkan jasa peraih penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia terakhir.

Menurut surat kabar Inggris "The Times", Manchester City telah memberitahu Barcelona bahwa mereka menolak tawaran kedua yang diajukan klub Catalan tersebut, yang bernilai sekitar 60 juta euro.

 Klub Inggris itu bersikeras bahwa mereka tidak akan mengizinkan kepergian Rodri kecuali menerima tawaran senilai 70 juta euro ditambah bonus tambahan.

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Barcelona tetap berupaya merampungkan kesepakatan ini, dan diperkirakan akan melanjutkan usahanya untuk meyakinkan Manchester City agar melepas pemain tersebut pada musim panas ini.

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