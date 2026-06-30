Kegagalan baru bagi Katalonia... Barcelona melepas pemain berbakatnya setelah 4 tahun tampil gemilang!

Tirai telah ditutup atas perjalanan karier pemain Spanyol Salma Barraluelo bersama Barcelona, setelah dipastikan bahwa penyerang muda tersebut akan meninggalkan skuad klub Catalan tersebut menyusul kegagalan kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya. Pemain berusia 22 tahun ini pun akan memulai babak baru dalam karier sepak bolanya di tengah meningkatnya minat dari klub-klub di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, kepergian Baraluelo sudah diperkirakan selama beberapa pekan terakhir, sebelum akhirnya menjadi keputusan resmi, di saat beberapa klub Eropa dan Amerika berlomba-lomba untuk mendapatkan jasa salah satu talenta penyerang terkemuka dalam sepak bola wanita.

Paraluelo meninggalkan Barcelona setelah 4 musim yang penuh prestasi, di mana ia bertransformasi dari talenta menjanjikan menjadi salah satu pilar utama tim, meraih 14 gelar, termasuk 3 gelar Liga Champions Eropa, 4 gelar di Liga Spanyol, 3 gelar di Copa de la Reina, dan 4 gelar di Piala Super Spanyol.

Pemain asal Spanyol ini bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2022 dari Villarreal, setelah sebelumnya menarik perhatian saat membela klub Zaragoza dan tim nasional Spanyol di berbagai kategori usia. Saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan atletik dan fokus sepenuhnya pada kariernya di sepak bola.

Di kancah internasional, nama Paraluelo mulai menonjol sejak dini setelah memimpin Spanyol meraih gelar Piala Dunia U-17 pada tahun 2018, kemudian bersinar di Piala Dunia U-20, sebelum akhirnya menembus tim nasional senior meskipun sempat mengalami cedera parah berupa robekan ligamen lutut; namun, ia kembali dengan penampilan yang mengesankan untuk membuktikan posisinya di antara para bintang sepak bola wanita Spanyol.

Selama kariernya bersama Barcelona, Paraloilo telah tampil dalam 131 pertandingan dan mencetak 72 gol, serta menunjukkan fleksibilitas taktis yang tinggi dengan kemampuannya bermain di semua posisi penyerang. Musim 2023–2024 tetap menjadi musim terbaik dalam karier mencetaknya setelah ia mencetak 34 gol dalam 36 pertandingan.