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Ruben Neves menepis polemik yang terus bergulir seputar pensiunnya Cristiano Ronaldo dari tim nasional. Ia menegaskan bahwa kegaduhan dari luar tidak berdampak pada ruang ganti Portugal. Gelandang Al-Hilal itu angkat bicara setelah ibu Ronaldo, Dolores Aveiro, menyatakan bahwa para pemain saat ini tidak memberikan penghormatan yang layak kepada putranya pada hari-hari terakhirnya bersama timnas Portugal.

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Neves tepis tudingan Aveiro

Suasana di sekitar tim nasional Portugal terasa berat setelah kekalahan mengecewakan 4-1 dari Denmark , tetapi Neves bertekad menjaga fokus skuad tetap pada pertandingan. Berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Walse, 2026, Neves ditanya tentang pernyataan pedas Dolores Aveiro, yang mengklaim bahwa rekan-rekan setim putranya sendiri pun tidak menghormatinya.

"Sejujurnya, bagi kami, orang-orang di lingkungan inti tim nasional dan para pemain, kegaduhan semacam ini tidak memengaruhi penampilan kami di lapangan. Kapan ini akan berakhir? Mungkin ketika pertanyaan tentang hal ini juga berakhir [tersenyum] dan ketika wawancara tentang hal ini berhenti. Cristiano sendiri telah mengakhirinya dan menyampaikan pernyataan ketika kiprahnya bersama tim nasional berakhir. Kami sangat berterima kasih kepada Cristiano, kami amat bersyukur atas segala yang telah ia lakukan untuk tim nasional dan sepakbola Portugal. Namun, sejak ia berhenti, kamilah yang harus membela tim nasional, baik saat menang maupun kalah," jelas Neves kepada awak media.

Kepemimpinan Portugal di era pasca-Ronaldo

Ketika Portugal menjalani masa tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarahnya, pertanyaan mengenai hierarki dan kepemimpinan skuad semakin sering muncul. Neves tetap yakin tim ini memiliki karakter yang cukup untuk melangkah maju, meski kepergian Ronaldo masih membayangi kiprah mereka di UEFA Nations League.

Gelandang itu mengatakan: "Kami bukan yang terbaik di dunia ketika memenangi empat pertandingan pada pemusatan latihan terakhir, dan kami bukan yang terburuk hanya karena kalah di pertandingan ini. Kami semua profesional dan sangat berpengalaman. Kami tahu bahwa sekarang kami harus membela tim nasional."

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Neves menambahkan: "Kegaduhan itu sama sekali tidak memengaruhi penampilan kami di lapangan. Kami tentu berharap situasinya mereda dan pertanyaan-pertanyaan ini semakin jarang muncul agar kami bisa fokus pada hal yang benar-benar penting saat ini, yakni pertandingan. Itu wajar. Setiap tim punya pemimpin dan, untungnya, ada banyak pemimpin di tim nasional ini. Itu sesuatu yang wajar. Para pemain yang lebih berpengalaman berusaha membantu pemain muda beradaptasi lebih cepat, tetapi suasana di dalam tim sangat baik."

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Menanggapi kekhawatiran soal kebugaran dan Jorge Jesus

Di luar persoalan keluarga tersebut, Neves juga menanggapi kekhawatiran khusus mengenai taktik dan kondisi fisik yang disampaikan pelatih kepala Jorge Jesus. Pelatih berpengalaman itu sebelumnya menyebut bahwa sejumlah anggota skuad, termasuk Neves dan Joao Felix, kurang tajam dalam pertandingan setelah beberapa waktu tidak bermain di Di luar persoalan keluarga tersebut, Neves juga menanggapi kekhawatiran khusus mengenai taktik dan kondisi fisik yang disampaikan pelatih kepala Jorge Jesus. Pelatih berpengalaman itu sebelumnya menyebut bahwa sejumlah anggota skuad, termasuk Neves dan Joao Felix, kurang tajam dalam pertandingan setelah beberapa waktu tidak bermain di level klub.

Neves, yang bermain di bawah arahan Jesus di Al-Hilal, mengakui: "Hubungan saya dengan pelatih sangat baik. Saya bekerja dengannya selama satu setengah tahun, dan kenyataannya saya tidak bermain selama dua pekan. Jadi, mungkin itu sedikit terlihat di lapangan, tetapi saya tidak merasakannya dan saya sudah berkesempatan membicarakan hal ini dengan pelatih."

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Gelandang itu menyatakan: "Selain itu, seperti yang Anda tahu, sekarang semuanya diukur dan kami menerima data kami. Saya merasa penampilan saya biasa saja dibandingkan dengan yang biasanya saya tampilkan. Namun, ada perbedaan antara pemain yang tidak bermain selama dua pekan dan saat kami bermain setiap tiga atau empat hari. Mungkin saya merasakan sedikit perbedaan dalam hal itu, ya, tetapi secara fisik saya merasa baik dan siap membantu tim nasional lagi."

Jesus berupaya meredakan ketegangan

Sementara Neves berbicara dari sudut pandang pemain, Jesus telah menanggapi komentar provokatif Aveiro dengan nada yang lebih diplomatis. Pelatih yang hubungannya dengan Ronaldo kerap rumit itu memilih memahami perasaan seorang ibu yang membela anaknya ketimbang terlibat perang kata-kata.

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"Sekarang saya harus menanggapi ibu Cristiano Ronaldo? Ibu saya juga… Ibu Ronaldo adalah sosok yang sangat saya hormati, apa yang bisa ia katakan? Seorang ibu tetaplah ibu, tidak ada yang bisa mengubah itu. Saya memahami pernyataannya," kata Jesus saat berbicara kepada media.