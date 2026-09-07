Kristian Chivu, pelatih Inter Milan, memberikan komentar terkait laga timnya melawan Real Madrid, Selasa besok, pada matchday pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Persiapan Inter jelang laga kontra Madrid menjadi rumit akibat singkatnya jeda antara pertandingan Sabtu di Serie A Italia dan laga Eropa tersebut, sesuatu yang membuat Chivu berharap para pemainnya mendapatkan waktu lebih lama untuk pemulihan.

Chivu mengatakan, dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Mungkin saya akan memilih satu hari tambahan untuk beristirahat setelah pertandingan yang melelahkan dan indah seperti laga Sabtu malam. Tapi inilah jadwal pertandingan dan kami harus terbiasa dengannya."

Nerazzurri memiliki pengalaman besar di Liga Champions Eropa selama beberapa tahun terakhir, setelah mencapai babak-babak lanjutan pada edisi-edisi terakhir, namun Chivu menyadari bahwa ruang untuk lengah sangat terbatas di bawah sistem kompetisi saat ini.

Ia menambahkan: "Pada dua edisi terakhir, kita semua menyadari berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk memiliki peluang menyelesaikan fase liga di antara delapan besar."

Ia melanjutkan: "Kami juga menyadari arti dari tidak lolos. Laga play-off itu sulit, dan kemenangan di Liga Champions Eropa tidak pernah dijamin."



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Ketika ditanya tentang pernyataan Mourinho, yang di dalamnya ia menyatakan keheranannya atas tidak juaranya Inter di Liga Champions Eropa selama beberapa tahun terakhir, Chivu menjawab: "Pertanyaan yang harus diajukan kepadanya adalah apakah ia ingin Inter menang."

Ia meneruskan: "Kami telah melangkah jauh berkat kompetensi para direktur dan kemampuan para pemain, yang telah menunjukkan hal-hal penting sepanjang delapan tahun terakhir."

Ia berlanjut: "Dengan ide dan kerja keras, serta melalui kepantasan dan kemampuan, kami berada dalam posisi yang membuat banyak orang percaya bahwa kami mampu mewujudkannya."

Ia menambahkan: "Liga Champions Eropa itu keras. Bahkan siapa pun yang memenangkannya harus melewati momen-momen tertentu dan membutuhkan sedikit keberuntungan. Kami hanya ingin menjadi kompetitif, sepadan dengan kompetisi ini dan sepadan dengan apa yang telah diraih klub dalam beberapa tahun terakhir."

Chivu juga meredam perbandingan antara timnya saat ini dan tim Inter yang dibawa Mourinho meraih gelar Eropa, di mana ia berkata: "Saya tidak pernah membandingkan tim-tim yang berbeda atau periode-periode yang berbeda. Tim ini berusaha meraih banyak hal dan sudah meraih hal-hal yang indah."

Ia menyambung: "Ini adalah sekelompok pemain hebat yang ingin menuliskan sendiri lembaran-lembaran sejarah. Mereka telah menjalani dua final dan kalah di keduanya, tetapi mencapai dua final tidak pernah mudah."

Ia meneruskan: "Setiap tim hidup di zamannya masing-masing. Perbandingan itu tidak tepat, tetapi kami ingin menuliskan lembaran-lembaran penting."

Chivu juga ditanya tentang berapa banyak poin yang dibutuhkan Inter untuk memastikan menempati salah satu dari delapan besar di Liga Champions Eropa.

Ia menutup: "Kami butuh 16 poin, dan 15 poin tidak cukup. Kami harus mengerahkan upaya terbaik kami. Kami tidak boleh menjadi terobsesi untuk meraih poin di pertandingan-pertandingan tertentu."