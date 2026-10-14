Feyenoord meraih kemenangan 3-2 atas Como 1907 di Liga Champions pada Rabu malam berkat penampilan gemilang Anis Hadj Moussa dan Gjivai Zechiël. Analis Ziggo Sport, Kees van Wonderen, menilai Zechiël masih bisa tampil lebih baik lagi, seperti disampaikannya seusai pertandingan.

Feyenoord sempat tertinggal 0-1 di kandang sendiri, De Kuip, tetapi kemudian membalikkan keadaan. Gol Zechiël, Hadj Moussa, dan Robert Sánchez (gol bunuh diri) membuat Feyenoord unggul 3-1 menjelang akhir laga. Anastasios Douvikas kemudian memperkecil ketertinggalan sehingga skor akhir menjadi 3-2.

Van Wonderen melihat sejumlah pemain Feyenoord tampil menonjol. "Kita sudah membahas Zechiël. Namun, Hadj Moussa dan Read juga menunjukkan kemampuan mereka," kata sang analis.

"Masih ada pemain lain yang menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi dan menjadi pembeda dalam pertandingan yang ketat."

Ia kemudian membahas Zechiël lebih jauh. "Saya merasa Zechiël kembali dari periode pertandingan internasional dalam keadaan sangat lelah, dan itu wajar." Gelandang berusia 22 tahun itu menjalani debutnya bersama timnas Belanda pada periode pertandingan internasional terakhir, tetapi juga tampil untuk timnas Belanda U-21.

"Bayangkan apa lagi yang masih bisa ia tunjukkan," lanjut Van Wonderen. "Semua orang di Feyenoord senang melihatnya bermain dan berkembang. Kalau ia juga dalam kondisi bugar, akan lebih menyenangkan lagi."

Zechiël sendiri kemudian berbicara tentang performa bagusnya. "Saya bisa menjadi diri sendiri berkat para pelatih dan staf, juga para pemain yang memberi saya kebebasan dan kepercayaan. Mereka sering mencari saya untuk memberikan bola. Saya juga merasa suasana di dalam tim sangat baik. Semua orang bekerja sangat keras untuk satu sama lain. Itu memberi saya kebebasan," ujar pemain Feyenoord tersebut.