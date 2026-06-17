Kees Smit sedang melakukan pembicaraan dan tampaknya sudah tahu di mana ia akan bermain musim depan

AZ sedang melakukan pembicaraan dengan Kees Smit mengenai perpanjangan masa tinggalnya di klub. Gelandang tersebut masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, namun AZ ingin membuka kembali kontraknya dan memperpanjangnya, menurut Voetbal International.

Smit sering dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke luar negeri. Pemain yang pernah sekali membela timnas Oranje ini diminati oleh sejumlah klub, termasuk Real Madrid dan FC Barcelona.

Baru-baru ini, Smit mengatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk bertahan lebih lama di Alkmaar. Kepada Rodi Media, ia mengungkapkan perasaannya bahwa ia belum merasa selesai di AZ.

Pemain pengatur serangan berusia 20 tahun ini kini sedang berdiskusi dengan AZ, demikian diungkapkan oleh direktur teknis baru Niels van Duinen.

“Saya telah membaca pernyataan Kees dan saya melihatnya sebagai hal yang positif. Kami telah membicarakannya dengannya. Kami semua akan sangat senang jika ia tetap di sini.”

“Piala Dunia sedang berlangsung. Pasar transfer belum benar-benar bergulir. Kami tahu apa yang dikatakan dan ditulis. Kami harus melihat bagaimana perkembangannya,” pungkasnya.

Pada bulan Maret, Smit tiba-tiba dipanggil oleh Ronald Koeman ke skuad timnas Belanda untuk pertandingan persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador.

Meskipun menjadi starter saat melawan Norwegia (menang 2-1), ia tidak dibawa ke Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.