Kees Smit sangat jujur: "Saya tidak setuju dengan alasan Koeman yang membuat saya harus tinggal di rumah"

Dalam wawancara dengan Noordhollands Dagblad, Kees Smit mengungkapkan alasan mengapa Ronald Koeman tidak membawanya ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Gelandang AZ ini melakukan debutnya bersama timnas Belanda pada bulan Maret dalam laga persahabatan melawan Norwegia (menang 2-1). Pada pertandingan berikutnya (berakhir imbang 1-1 melawan Ekuador), ia tidak diturunkan.

Setelah musim lalu berakhir, Smit diundang untuk mengikuti pemusatan latihan di KNVB Campus di Zeist, bersama dengan beberapa pemain lainnya.

Di sana, pada suatu saat ia diberi tahu oleh Koeman bahwa ia akan tetap di rumah selama turnamen ini. “Kami semua duduk di bangku cadangan dan ia memanggil kami satu per satu ke lapangan.”

“Koeman mengatakan bahwa dia tidak melihat saya sebagai gelandang nomor enam. Dia lebih melihat saya sebagai gelandang nomor delapan atau sepuluh, dan di posisi-posisi itu persaingannya terlalu ketat,” ungkap gelandang berusia dua puluh tahun itu. “Saya memandangnya secara berbeda, tapi itu wajar. Semoga saya bisa ikut serta di Kejuaraan Eropa dua tahun lagi.”

“Saya sangat kecewa. Tentu saja Anda bertanya-tanya apakah ada hal yang terlewatkan dari diri sendiri. Di akhir musim lalu, saya tidak dalam kondisi fit dan melewatkan dua pertandingan, itu juga tidak membantu,” lanjut Smit.

“Meski begitu, saya tetap menikmati menonton pertandingan Oranje. Saya terutama senang melihat suasana di negara ini menjadi sangat baik setiap kali mereka menang,” pungkasnya.