Kees Smit berharap bisa segera kembali bergabung dengan tim nasional Belanda, seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan Voetbal International. Meski sama sekali bukan hukuman untuk berada dalam skuad Jong Oranje, dipanggil pelatih timnas Xavi Hernández menjadi targetnya untuk periode berikutnya.

Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih timnas, Xavi, setelah mendapat pertanyaan dari Valentijn Driessen, mengatakan bahwa ia memantau performa Smit. “Kemarin dan hari ini kami memantau Kees Smit,” kata Xavi sebulan lalu. “Nanti kita lihat saja.”

Pada akhirnya Xavi memutuskan untuk tidak memanggil Smit, tetapi talenta top AZ itu tetap menganggapnya sebagai pujian bahwa pelatih timnas membicarakannya. “Senang dia juga memperhatikan saya. Kalau saya terus tampil sebaik mungkin, saya berharap bisa kembali masuk ke sana,” demikian pesannya yang jelas.

Gelandang berusia dua puluh tahun itu menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang harus berubah. “Saat ini itu masih belum cukup. Saya juga tahu itu. Tapi saya merasa dalam periode mendatang semuanya akan berjalan lebih baik. Memang harus begitu,” ujar Smit, yang pada awal musim mengalami keluhan pada selangkangan.

Untuk sementara, tempat di skuad Jong Oranje adalah yang harus diterima Smit. Sama sekali bukan hukuman, menurutnya sendiri. “Selalu menjadi sebuah kehormatan untuk berada di sini. Tetap sebuah kehormatan bisa bermain untuk Jong Oranje, jadi ya menyenangkan.”

Dengan demikian, kembali ke tim nasional Belanda untuk sementara menjadi tujuan utama Smit. Sementara itu, sang gelandang sepenuhnya fokus pada perkembangannya di AZ, tempat ia masih bermain meski ada minat dari dalam dan luar negeri.

“Pada awal periode transfer saya memang sempat mengira akan pergi,” katanya jujur soal itu. “Tapi sebenarnya tidak pernah ada sesuatu yang datang. Saya tidak keberatan tetap di AZ, dan sampai sekarang pun saya masih tidak keberatan. Masih banyak yang harus diperbaiki. Dan saya juga memang merasa cocok di sana.”