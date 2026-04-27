Calon pengganti Anthony Correia di Telstar tampaknya sudah diketahui

Kees Luijckx mendengar kabar akhir pekan lalu di pasar Spakenburg mengenai siapa yang kemungkinan besar akan menjadi pelatih baru Telstar. Klub yang sedang terpuruk di klasemen Eredivisie ini sedang mencari pengganti Anthony Correia, yang akan menggantikan Ron Jans di FC Utrecht musim panas ini.

''Saya kemarin (Minggu, red.) berada di pasar di toko roti terkenal asal Spakenburg,'' ungkap mantan bek yang pernah membela antara lain NAC Breda dan Roda JC Kerkrade ini dalam perbincangan dengan ESPN. ''Di sana, sang tukang roti berkata kepada saya: sudah dengar kabar itu? Chris de Graaf ke Telstar. Kabar itu sudah menyebar ke seluruh desa.''

Luijckx menyambut baik kedatangan De Graaf, pelatih klub Divisi Dua Spakenburg, ke Telstar. ''Saya harus akui bahwa itu adalah pemikiran yang menarik. Dia cocok dengan klub, baik dari segi riwayat kerjanya maupun keberaniannya.''

De Graaf (38) telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk Spakenburg, yang saat ini berada di peringkat kelima Divisi Kedua. Dia pernah bekerja sebagai asisten John de Wolf dan sejak 2021 memegang tanggung jawab penuh atas tim utama.

Pelatih yang dikaitkan dengan Telstar ini membuat kejutan pada musim 2022/23 dengan membawa Spakenburg mencapai semifinal Eurojackpot KNVB Beker. Di perjalanan, antara lain FC Utrecht tersingkir. PSV akhirnya mengakhiri mimpi piala klub dari desa nelayan tersebut.

De Graaf tidak menyembunyikan keinginannya untuk suatu saat bekerja di sepak bola profesional. Pelatih muda ini menjalani magang di FC Twente musim ini, klub yang menyingkirkan Spakenburg dalam turnamen piala tersebut.