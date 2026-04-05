Kees Kwakman sangat terkejut melihat tren yang mengkhawatirkan di Feyenoord

Robin van Persie menyaksikan Anis Hadj Moussa, Leo Sauer, dan Anel Ahmedhodzic masuk ke daftar cedera Feyenoord pekan ini. Daftar panjang cedera di De Kuip ini membuat Kees Kwakman tak percaya menjelang laga tandang melawan FC Volendam.

''Memang ada fase-fase dalam satu musim di mana keadaan bisa tidak menguntungkan,'' demikian Kwakman membuka analisisnya di ESPN. ''Saat itu, seorang pelatih masih bisa memilih. Namun, selama musim berlangsung, ada momen-momen di mana tidak ada pilihan lagi.''

Analis asal Volendam itu melanjutkan: ''Saat pramusim, kami bertanya-tanya bagaimana Van Persie akan tampil di lini tengah Feyenoord. Tapi sekarang mereka sudah bersyukur punya tiga pemain. Ini tak terbayangkan. Dan hari ini pun ada beberapa yang absen lagi, tak terbayangkan. Ini sudah terjadi sepanjang musim di Feyenoord.''

Van Persie dan direktur teknis Dennis te Kloese marah atas cedera otot yang dialami Sauer saat membela Slovakia. Feyenoord ingin agar pemain sayap kiri itu hanya bermain beberapa menit sebagai pengganti, tetapi pelatih timnas Francesco Calzone justru memasukkan Sauer ke dalam starting line-up. Pihak Rotterdam kini menuntut kompensasi secara finansial.

Karim El Ahmadi memberikan pandangannya mengenai masalah sensitif seputar Sauer. ''Jika pertandingan itu begitu penting dan seluruh negara mendukungmu karena kamu adalah pemain kunci, maka aku juga akan berjuang sepenuh hati. Sauer bisa lolos ke Piala Dunia dan ingin melakukannya untuk negaranya. Aku rasa dia sendiri yang memainkan peran utama dalam hal ini.''

Kwakman menambahkan pendapat rekan analisnya: ''Coba bayangkan jika kamu adalah Sauer. Slovakia juga masih bisa mencapai final babak play-off dan kamu bisa memasukkannya ke dalam starting line-up pada pertandingan itu. Ada banyak skenario yang seharusnya bisa mereka tangani dengan lebih baik. Namun, setelah semuanya berlalu, ini terutama sangat menyakitkan bagi Sauer dan Feyenoord. Semangatnya sangat dibutuhkan hari ini," katanya merujuk pada pertandingan di Volendam.

Slowakia kalah 3-4 dari Kosovo di babak semifinal playoff Piala Dunia. Hal ini secara definitif mengakhiri harapan mereka untuk lolos ke putaran final musim panas ini yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.