Kekacauan seputar tim nasional Curaçao semakin memuncak. Beberapa jam setelah pelatih kepala Fred Rutten mengundurkan diri, juru bicara Kees Jansma juga langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Mantan juru bicara timnas Belanda itu tidak setuju dengan cara penanganan pergantian pelatih di tim yang baru pertama kali berlaga di Piala Dunia ini, demikian disampaikan Jansma dalam tanggapan pertamanya.

Jansma mengonfirmasi pengunduran dirinya pada Senin malam dan menyatakan bahwa ketidakstabilan di dalam federasi menjadi faktor penentu baginya. Juru bicara media berusia 78 tahun ini menekankan bahwa keputusannya bukan soal preferensi antara Dick Advocaat atau Fred Rutten, melainkan cara bagaimana situasi ini terjadi.

“Ini tidak ada hubungannya dengan pilihan antara satu atau yang lain, tetapi dengan bagaimana hal itu terjadi,” jelas Jansma kepada Sportnieuws. “Pertama, Dick Advocaat mundur dan itu menyedihkan. Semua orang juga merasa sedih. Namun kemudian, ketika keadaan membaik, orang berikutnya harus pergi lagi. Saya rasa itu tidak benar. Itu sudah terlalu jauh bagi saya.”

Sebelumnya pada hari Senin, diketahui bahwa Advocaat akhirnya kembali sebagai pelatih kepala Curaçao. Rutten, yang dipromosikan sebagai pengganti setelah kepergian “Si Jenderal Kecil” sebelumnya, mengundurkan diri setelah tekanan terhadap posisinya semakin meningkat.

Kembalinya Advocaat sudah terasa jelas dalam beberapa hari terakhir. Setelah jelas bahwa kondisi kesehatan putrinya membaik, keinginan di kalangan para pemain untuk tetap mendapatkannya sebagai pelatih tim selama Piala Dunia di Amerika Serikat semakin kuat.

Menurut berbagai media, sponsor Corendon juga dilaporkan telah secara aktif terlibat dalam situasi ini. Asosiasi Sepak Bola Curaçao awalnya tetap mempertahankan Rutten, namun pada akhirnya posisinya terbukti tidak dapat dipertahankan. Akibatnya, Advocaat akhirnya kembali memimpin tim debutan Piala Dunia tersebut.