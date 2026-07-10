Keempat... Bono masuk dalam daftar pemain Piala Dunia yang juga mencakup Casillas

Yassine Bono, kiper tim nasional Maroko, berhasil masuk dalam daftar eksklusif dalam sejarah Piala Dunia, setelah berhasil menepis tendangan penalti dari Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, selama pertandingan antara kedua tim di edisi turnamen kali ini.

Pada menit ke-28 pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Kamis malam di babak perempat final—yang berakhir dengan lolosnya Les Bleus—Bono berhasil menahan tendangan penalti Mbappé.

Menurut statistik dari jaringan “Opta”, ini adalah tendangan penalti keempat yang berhasil dihentikan oleh Bono di Piala Dunia, baik pada waktu reguler pertandingan maupun dalam adu penalti.

Kiper asal Maroko ini sebelumnya telah menggagalkan tiga tendangan penalti dalam dua edisi Piala Dunia 2022 dan 2026, sebelum untuk pertama kalinya menggagalkan tendangan penalti pada waktu normal pertandingan.

Dia juga menjadi kiper Maroko pertama dalam sejarah yang menggagalkan tendangan penalti pada waktu reguler pertandingan di Piala Dunia.

Bono kini masuk dalam daftar kiper dengan penyelamatan penalti terbanyak dalam sejarah, yang juga mencakup 5 kiper lainnya, masing-masing juga berhasil menahan 4 tendangan penalti.

Daftar tersebut mencakup: Harald Schumacher dari Jerman, Dominik Livaković dan Daniel Subašić dari Kroasia, Sergio Goycochea dari Argentina, serta Iker Casillas dari Spanyol.

Menurut statistik dari akun “Mister Ship”, yang berspesialisasi dalam statistik, Bono memperkuat rekornya sebagai kiper dengan jumlah tendangan penalti yang gagal terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, baik yang berhasil dia hentikan maupun yang gagal dieksekusi oleh lawan, termasuk dalam adu penalti.

Bono memimpin daftar tersebut dengan 7 tendangan yang gagal, diikuti oleh kiper asal Jerman Schumacher, kiper asal Argentina Gojkoćia, kiper asal Brasil Taffarel, kiper asal Spanyol Casillas, serta kiper asal Kroasia Livaković dan Subašić.

Perlu dicatat bahwa Bono hanya kebobolan dua gol dari titik penalti dari total 9 tendangan yang dilancarkan kepadanya, di mana ia menepis 4 tendangan, dan lawan-lawannya gagal mencetak gol dari 3 tendangan.

Baca juga:

Meskipun lolos... Bono mengingatkan Mbappé akan malam yang membuatnya tak bisa tidur