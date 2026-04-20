"Kedua negara itu memiliki lini tengah yang jauh lebih baik daripada tim nasional Belanda"

Valentijn Driessen memandang suram masa depan tim nasional Belanda menjelang Piala Dunia yang akan datang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menurut pengamat tim Oranje dari De Telegraaf ini, terlalu sedikit pemain di tim Oranje yang benar-benar mampu membuat perbedaan di klub masing-masing.

Dalam podcast Kick-Off disebutkan bahwa Tijjani Reijnders, seorang pemain inti di timnas Belanda, tidak lagi menjadi pemain reguler di Manchester City. ''Ada lebih banyak pemain inti yang tidak selalu bermain,'' tambah Driessen langsung.

"Saya pikir ini akan sangat sulit bagi timnas Belanda. Tak satu pun dari mereka termasuk dalam jajaran teratas di klubnya. Hampir semuanya bisa digantikan di klubnya," Driessen meramalkan masalah bagi tim asuhan Koeman di Piala Dunia.

Pengamat setia timnas Belanda ini melanjutkan: ''Jadi, hitung saja. Dan kemudian kamu membawa skuad seperti itu ke Piala Dunia. Itu akan menjadi cerita yang sangat sulit.''

"Jika kamu memiliki lini tengah dengan Frenkie de Jong, Reijnders, dan Ryan Gravenberch. Maka kamu memang memiliki lini tengah yang fantastis," kata rekan Mike Verweij yang jauh lebih optimis mengenai peluang Oranje di Piala Dunia.

“Itu lini tengah yang bagus, tapi bukan yang fantastis. Jika dibandingkan dengan lini tengah Portugal, misalnya, dengan dua pemain Paris Saint-Germain (Vitinha dan João Neves, red.) dan Bruno Fernandes. Itu level yang berbeda,” Driessen membandingkannya dengan juara Eropa 2016.

''Dan lihatlah Prancis. Lini tengah seperti apa yang bisa mereka susun. Mereka bisa menyusun tiga lini tengah yang lebih baik daripada timnas Belanda,'' kata jurnalis tersebut, yang juga menilai finalis Piala Dunia 2022 itu jauh lebih unggul daripada Oranje.