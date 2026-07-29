Kedatangan Wout Weghorst memicu frustrasi di skuad FC Twente: “Dia marah, kesal!”

Wout Weghorst langsung masuk starting XI setelah kedatangannya di FC Twente dalam kualifikasi Liga Europa melawan Ferencváros, tetapi itu belum sepenuhnya menjadi sukses. Meski begitu, ia tetap mempertahankan tempatnya di tim inti untuk leg kedua, seperti diumumkan John van den Brom dalam konferensi pers.

Tidak semua orang setuju dengan keputusan itu. Banyak pendukung Twente menilai Sam Lammers harus menjadi starter di ujung tombak serangan, dan mereka juga mendapat dukungan dari para jurnalis yang hadir pekan lalu. Namun, Van den Brom sama sekali tidak ingin membahas perdebatan itu, seperti yang kembali ia tunjukkan pada Rabu.

"Saya biasanya tidak seperti ini, tetapi kalau Anda mengajukan pertanyaan yang sama tiga kali, saya jadi kesal," kata pelatih Twente itu. "Menyebalkan ketika kemudian itu disiarkan begitu saja. Kami membuat keputusan untuk bermain dengan Wout, karena kami merasa peluangnya bisa saja datang."

Lammers sendiri juga yakin dengan kemampuannya dan menunjukkan itu pekan lalu dengan hat-trick dalam laga uji coba melawan FC Emmen. "Dia merespons dengan luar biasa," kata Van den Brom mengenai hal itu. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa Lammers, yang musim lalu menjadi striker utama, merasa frustrasi.

"Tentu saja dia marah dan frustrasi. Saya juga cukup sering duduk di bangku cadangan," lanjut Van den Brom. "Kalau Anda tidak dimainkan sebagai pemain pengganti, Anda pasti kesal, dan memang harus begitu. Tetapi mereka adalah dua tipe pemain yang benar-benar berbeda. Keduanya bisa membantu kami."

Meski demikian, Twente tidak akan menyimpang dari rencana permainan yang berpusat pada Weghorst untuk leg kedua. "Wout terus-menerus bertarung melawan dua bek tengah bertubuh besar, tetapi dia tetap mampu menempatkan diri di posisi yang tepat. Maka bolanya juga harus datang. Kerja samanya bisa, tidak, harus lebih baik."

"Saya tidak ingin membocorkan semuanya, karena ada juga orang Hongaria di ruangan ini, tetapi saya pikir kami sangat memikirkan hal itu bersama-sama. Ada sangat banyak kemungkinan di sekitar Wout. Saya pikir besok Anda akan melihat bagaimana kami akan mengisinya. Wout adalah predator di kotak penalti. Sayang sekali pekan lalu itu tidak benar-benar terlihat," tutup Van den Brom.

Twente harus menghapus defisit 1-2 pada leg kedua di Hongaria, Kamis. Jika berhasil, mereka akan lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Europa. Jika kalah, mereka harus mencoba lolos ke kompetisi Eropa melalui babak kualifikasi Liga Conference.