Perekrutan cepat Carlos Espí, yang dirampungkan hanya beberapa jam setelah pengumuman kepindahan Gonzalo García ke Fulham, menjadi kandidat untuk memberikan dampak besar di dalam skuad Real Madrid.

Sebab, setelah kepergian Gonzalo García ke Liga Primer Inggris, jalan tampak terbuka bagi penyerang asal Brasil, Endrick, untuk mendapatkan peran penting di dalam Los Blancos, sebagai opsi pertama untuk mengubah pola serangan, kendati tetap berada di belakang duet Vinicius Junior dan Kylian Mbappe.

Namun, Real Madrid lebih memilih untuk bergerak cepat di bursa transfer guna merekrut seorang penyerang murni yang piawai bermain di dalam kotak penalti, dan pilihan itu jatuh kepada Carlos Espí.

Hanya dalam beberapa jam saja, klub menuntaskan transaksi tersebut setelah membayar 25 juta euro, nilai klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Levante, sehingga penyerang Spanyol berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga musim panas 2031.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa masa depan Endrick bersama Los Blancos kembali dipertanyakan, setelah ia sebelumnya sudah terpaksa meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin lalu, akibat minimnya menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso, hingga ia dipinjamkan ke Lyon, agar tidak kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia.

Selain itu, keberadaan nama-nama seperti Rodrygo, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, dan Arda Guler, menambah ketatnya persaingan untuk posisi menyerang, yang membuat Endrick terus kesulitan untuk memantapkan kedudukannya di dalam tim, bahkan dalam peran sebagai pemain pengganti.

Di sisi lain, Real Madrid kini dituntut untuk mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia terkait Endrick, baik dengan menjualnya secara permanen maupun meminjamkannya kembali.

Los Blancos hingga kini belum mampu mengembalikan nilai 60 juta euro yang mereka bayarkan untuk mendatangkan Endrick pada tahun 2024, dan karena itu klub mungkin akan memilih untuk meminjamkannya kembali atau menjualnya dengan tetap mempertahankan sebagian hak ekonomisnya.