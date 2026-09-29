David Bernstein, mantan Presiden Manchester City, menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada klub, seandainya banding mereka gagal, tidak boleh terbatas pada aspek finansial saja. Ia menekankan bahwa kasus ini merupakan ancaman bagi kredibilitas Liga Inggris secara keseluruhan.

Bernstein mengatakan, dalam pernyataan kepada lembaga penyiaran Inggris "BBC", pada hari Selasa ini, "Hal ini sulit dipercaya karena betapa seriusnya. Hal pertama yang saya pikirkan adalah: apakah dewan direksi seharusnya tetap berlanjut? Dan apakah orang-orang yang terlibat harus segera diberhentikan dari pekerjaannya?".

Presiden Manchester City antara tahun 1998 dan 2003 itu menambahkan, "Ini sangat, sangat serius. Saya rasa ini benar-benar mengerikan. Ada aliran pemikiran di kalangan pengacara yang berlandaskan pada penyangkalan, lalu penyangkalan, lalu penyangkalan, tetapi ini adalah klub sepak bola yang tergabung dalam sebuah kompetisi, dan kredibilitas liga secara keseluruhan dipertaruhkan di sini".

Mantan Presiden Manchester City itu melanjutkan, "Saya bahkan berani mengatakan bahwa hal ini bisa merupakan bentuk kecurangan yang berakar dalam. Dan jika demikian, saya memang bukan pengacara, tetapi dari sudut pandang saya, ini adalah perkara yang begitu serius sehingga melampaui kewenangan otoritas sepak bola".

Bernstein menekankan bahwa sanksi, jika pelanggaran terbukti, tidak boleh bersifat finansial saja, dengan mengatakan, "Sanksi tidak boleh terbatas pada aspek finansial, melainkan harus jauh lebih dari itu".

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Jika banding gagal, Manchester City tidak bisa tetap berada di Liga Inggris, dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Saya mengatakan ini sebagai seorang penggemar dan pecinta klub ini".

Pernyataan Bernstein muncul setelah otoritas Liga Inggris "Premier League" mengumumkan secara resmi memvonis Manchester City atas pelanggaran finansial yang serius.

Di sisi lain, klub merespons dalam sebuah pernyataan resmi bahwa mereka memiliki bukti-bukti yang membuktikan tidak bersalah, dan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap keputusan vonis tersebut.