Investigasi yang dilakukan surat kabar "Le Monde" dan "New York Times" mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menemukan ketidaklayakan Lionel Mbasi, penjaga gawang timnas Republik Demokratik Kongo, untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun FIFA tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada timnas tersebut, dalam sebuah peristiwa yang seharusnya, jika regulasi diterapkan, dapat mengubah jalur lolosnya Kongo ke Piala Dunia.

Menurut kedua investigasi yang dipublikasikan tersebut, tim hukum di "FIFA" menemukan pada Maret 2026 bahwa Mbasi belum menuntaskan prosedur perubahan afiliasi olahraganya dari federasi Prancis ke federasi Kongo, meski ia tampil bersama timnas Republik Demokratik Kongo di kualifikasi, termasuk laga krusial melawan Nigeria.

Sang penjaga gawang sebelumnya pernah membela timnas Prancis kelompok usia, sehingga kelayakan internasionalnya menjadi persoalan hukum.

Kasus ini bermula pada November 2025, ketika Federasi Sepak Bola Nigeria mengajukan protes setelah timnas negaranya kalah dari Republik Demokratik Kongo melalui adu penalti di final play-off Afrika, dengan menuntut agar timnas Kongo dihukum atas dasar memainkan pemain yang tidak layak, berlatar pelanggaran yang terkait dengan kewarganegaraan dan dokumen pemain.

Menurut investigasi tersebut, "FIFA" pada awalnya tidak menemukan pelanggaran yang mengharuskan adanya sanksi, sebelum tim hukum kembali mengkaji berkas tersebut setelah permintaan tindak lanjut yang diajukan Federasi Nigeria pada Maret 2026, hingga akhirnya menemukan ketidaklayakan Mbasi.

"Le Monde" menyebutkan bahwa pemain yang memiliki kewarganegaraan Prancis dan Kongo ini tampil dalam beberapa pertandingan bersama timnas muda Prancis, sementara prosedur perubahan federasi nasionalnya yang dimulai pada 2021 belum tuntas.

Kasus ini memperoleh signifikansinya dari Pasal 19 dalam Kode Disiplin "FIFA", yang menyatakan, sebagaimana dikutip "Le Monde", bahwa tim yang memainkan pemain tidak layak dihukum dengan kekalahan secara otomatis dan denda finansial, jika pelanggaran terbukti berdasarkan pengaduan, sebagaimana investigasi tersebut juga mengisyaratkan adanya preseden ketika Federasi Internasional menghukum timnas-timnas karena pelanggaran serupa.

Penerapan aturan ini bisa saja membuka pintu bagi perubahan identitas timnas yang mewakili Afrika di play-off interkontinental, karena Nigeria dimungkinkan untuk menggantikan Republik Demokratik Kongo dalam menghadapi Jamaika, sebelum yang terakhir memastikan tiket lolos ke Piala Dunia untuk mereka setelah menang atas Jamaika dengan satu gol tanpa balas usai perpanjangan waktu.

Namun pada akhirnya "FIFA" menolak pengaduan Federasi Nigeria karena alasan prosedural dan waktu, menurut tanggapannya kepada "Le Monde", dengan menegaskan bahwa Komisi Disiplin telah menelaah pengaduan tersebut dan memutuskan untuk tidak menerimanya, serta bahwa keputusan tersebut menjadi final dan mengikat setelah tidak diajukannya banding sesuai prosedur yang berlaku.

Meski Federasi Internasional menegaskan independensi badan-badan yudisialnya dan membantah adanya campur tangan presidennya, Gianni Infantino, dalam kasus tersebut, kedua investigasi itu kembali membuka berkas mengenai cara penerapan regulasi "FIFA" dalam salah satu kasus paling kontroversial yang terkait dengan lolosnya sebuah timnas ke Piala Dunia 2026.