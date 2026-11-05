Pergerakan mencurigakan di pasar taruhan olahraga seputar Ballon d'Or yang dianugerahkan oleh majalah olahraga Prancis France Football sedang diselidiki. Penghargaan itu pada akhirnya dimenangi Harry Kane dari Bayern Munich.

Seperti dikonfirmasi sumber kepolisian anonim kepada The Athletic , sebanyak dua belas akun berbeda di "Polymarket", pasar prediksi asal Amerika Serikat berbasis mata uang kripto, masing-masing memasang taruhan yang tepat untuk lima besar peringkat tersebut. Rumor mengenai hal ini sudah muncul beberapa hari lalu.

Dengan kata lain, urutan persis Kane finis di depan Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal, Rodri (keduanya FC Barcelona), dan Lionel Messi (Inter Miami) ditebak dengan benar sebanyak dua belas kali. Ditambah dengan total taruhan sebesar 250.000 euro dan keuntungan bersih yang pada akhirnya mencapai 200.000 euro, hal ini cukup mencurigakan. Apalagi, persaingan antara Kane dan Mbappe pada akhirnya sangat ketat.

Ballon d'Or: France Football juga melakukan penyelidikan

Menurut The Athletic, penyelenggara dari France Football sudah diberi tahu tentang pergerakan mencurigakan di "Polymarket" sebelum gala berlangsung. Kini, surat kabar itu sendiri juga telah memulai penyelidikan dan melibatkan otoritas perjudian Prancis. "Integritas Ballon d'Or adalah prioritas mutlak bagi France Football," kata seorang juru bicara yang dikutip dalam laporan tersebut. "Kami menanggapi tuduhan mengenai hasil yang bocor lebih awal dan aktivitas taruhan yang berpotensi melanggar hukum ini dengan sangat serius. Penyelidikan sedang berlangsung untuk memastikan fakta dan kemungkinan pihak yang bertanggung jawab."

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Karena proses penyelidikan masih berlangsung, baik kepolisian maupun pihak penyelenggara tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Selain itu, belum jelas kapan hasil penyelidikan dapat diketahui.

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Kebocoran hasil Ballon d'Or? Padahal aturan sudah diubah

Namun, jika hasil penghitungan surat suara yang diisi oleh para jurnalis tertentu sudah terungkap sebelumnya, hal itu bertentangan dengan pernyataan terbaru Pascal Ferre. Tak lama sebelum penganugerahan, mantan pemimpin redaksi France Football itu mengatakan kepada RMC Sportbahwa sejak 2024, para pemenang pun tidak lagi diberi tahu hasilnya sebelum acara berlangsung.

"Semua nomine diperlakukan sama," jelas Ferre. "Setelah era Messi dan Ronaldo, kami mengubah aturan. Agar hasilnya lebih mudah dirahasiakan, diputuskan bahwa nama pemenang tidak akan diumumkan hingga saat-saat terakhir." Hasilnya hanya dibagikan kepada "sesedikit mungkin orang". "Lalu, ada beberapa trik dan siasat kecil. Trik saya sendiri adalah membiarkan daftar peringkat palsu tergeletak di ruang redaksi France Football untuk memancing spekulasi di media sosial, yang selalu membuat saya tersenyum. Saat ini, mungkin tidak lebih dari lima orang yang mengetahui nama pemenangnya," katanya.

Di masa lalu, nama pemenang berulang kali bocor sebelum acara penganugerahan berlangsung. Real Madrid bahkan memboikot gala pada 2024, tak lama sebelum perubahan aturan, setelah klub itu diberi tahu bahwa Vinicius Junior, yang menjadi favorit, tidak akan memenangi Ballon d'Or.