Kekalahan Barcelona dari Real Madrid dengan skor 2-1 pada El Clasico putaran pertama Liga Spanyol kemarin, Minggu, memicu perdebatan luas mengenai performa yang ditunjukkan pelatih Barca, Hansi Flick, ketika menghadapi para pelatih besar.

Meski Flick telah meraih sejumlah pencapaian bersama Barcelona sejak klub Katalan itu merekrutnya pada musim panas 2024, perjalanan sang pelatih bersama Barca menunjukkan satu celah besar, yakni kesulitan menghadapi para pelatih besar, dengan sedikit pengecualian.

Pada musim pertama Flick bersama Barcelona, ia menelan kekalahan menyakitkan dari Atletico Madrid yang diasuh pelatih asal Argentina, Diego Simeone, dengan skor 2-1, sebelum akhirnya menang 4-2 pada pertemuan kedua.

Namun, Flick berhasil mengungguli Carlo Ancelotti, yang saat itu melatih Real Madrid, baik pada pertemuan pertama maupun kedua.

Barcelona tersingkir dari Liga Champions Eropa di babak semifinal oleh Inter Milan yang saat itu dilatih Simone Inzaghi.

Pada musim berikutnya, 2025/2026, Flick kalah dari Paris Saint-Germain yang diasuh Luis Enrique dengan skor 2-1, dan kalah pada El Clasico dari Real Madrid yang dilatih Xabi Alonso dengan skor yang sama.

Flick juga kalah dari Chelsea yang dilatih Enzo Maresca di Liga Champions dengan skor 3-0, dan tersingkir dari kompetisi benua itu di tangan Atletico Madrid yang diasuh Simeone.

Ia juga kalah dari Simeone di semifinal Copa del Rey dengan skor 4-0 pada pertemuan pertama, dan meski menang 3-0 pada pertemuan kedua, ia tetap tersingkir dari turnamen tersebut.

Pada musim ini, ia kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, melengkapi penderitaannya menghadapi para pelatih besar dengan kekalahan pada El Clasico kemarin.

Krisis ini menempatkan impian Barcelona, khususnya di level benua, dalam bahaya, mengingat klub Katalan itu berharap dapat memenangi Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya sejak tahun 2015.

Jika penderitaan tersebut terus berlanjut, maka mimpi Barcelona di level benua akan menghadapi ancaman nyata, terlebih karena untuk mencapai podium juara dibutuhkan kemampuan melewati banyak klub besar Eropa.