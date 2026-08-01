Dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya pengaruh sang legenda Zinedine Zidane terhadap publik, tiket laga perdananya sebagai kepala staf kepelatihan tim nasional Prancis ludes terjual habis dalam waktu kurang dari satu hari sejak dilepas ke pasaran.

Prancis bersiap menjamu Italia pada 2 Oktober mendatang dalam ajang UEFA Nations League, dalam pertandingan yang akan digelar di stadion bersejarah Stade de France yang berkapasitas 80 ribu penonton, di mana akun-akun resmi timnas menegaskan bahwa jumlah tiket telah terjual seluruhnya.

Zidane mengemban tanggung jawab tersebut sebagai pengganti Didier Deschamps yang memimpin "Les Bleus" selama 14 tahun, untuk memulai era baru yang membawa harapan besar untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa dan dunia.

Namun, awal sesungguhnya dari perjalanan kepelatihan Zidane bersama timnas akan berlangsung di tanah Turki pada 25 September, sebelum tim berpindah ke Belgia tiga hari kemudian dalam laga kedua di ajang yang sama.

Timnas Prancis akan kembali menjamu Belgia di ibu kota Paris pada 5 Oktober, di mana hanya tersisa sejumlah tiket terbatas dari kategori pertama, menurut yang dilaporkan jaringan media "RMC".