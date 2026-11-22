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Mesin tidak memiliki emosi atau perasaan apa pun. Karena itu, Kooora memutuskan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan kontroversial kepada kecerdasan buatan dan menampilkan jawabannya tanpa campur tangan redaksi.

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Pertanyaan yang kami ajukan dalam edisi hari ini dari seri ini tengah memancing antusiasme para penggemar sepak bola, yaitu: "Berapa prediksi skor laga Liverpool kontra Manchester United pada pekan ke-11 Liga Primer Inggris?"

(Catatan): Semua jawaban, termasuk kemungkinan kesalahan bahasa maupun informasi di dalamnya, kami tampilkan apa adanya sebagaimana disampaikan oleh kecerdasan buatan.

Jawaban:

Prediksi skor laga Liverpool vs Manchester United hari ini, Minggu 22 November 2026, di Stadion Anfield adalah kemenangan Liverpool dengan skor 2-1 atau 3-1, dengan skor 2-1 sebagai skenario paling logis untuk pertandingan ini.

Alasan di Balik Prediksi Ini:

1. Perbedaan besar dalam posisi klasemen dan hasil musim ini:

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Liverpool memasuki pekan kesebelas dengan menempati peringkat kelima dengan koleksi 18 poin dari 10 pertandingan (5 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan), mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 10 gol. Sebaliknya, Manchester United berada dalam situasi yang sangat sulit karena menempati peringkat ke-19 (kedua dari bawah) dengan hanya mengoleksi 8 poin dari 10 pertandingan. Mereka hanya meraih satu kemenangan, ditambah 5 hasil imbang dan 4 kekalahan, serta sudah kebobolan 19 gol.

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2. Keunggulan kandang dan momentum menyerang Liverpool:

Pertandingan digelar di Stadion Anfield, dan indikator statistik memberi Liverpool peluang menang sebesar 56,6 persen, berbanding 21 persen untuk Manchester United dan 22,4 persen untuk hasil imbang.

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Liverpool juga menjalani laga ini dengan moral tinggi setelah menang 3-1 di kandang Crystal Palace pada pekan lalu, sementara United membuang poin dalam laga seru yang berakhir imbang 4-4 melawan Aston Villa.

3. Kondisi fisik dan pemain yang absen:

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Liverpool mendapatkan kembali sejumlah pilar penting jelang laga akbar ini dengan kembalinya kapten Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Jeremie Frimpong ke sesi latihan, meski Hugo Ekitike dan Conor Bradley masih absen.

Adapun Manchester United, meski Lisandro Martinez dan Harry Maguire sudah kembali, mereka kehilangan penyerang Benjamin Sesko serta dua gelandang, Manuel Ugarte dan Carlos Baleba, karena cedera. Hal ini melemahkan daya gedor serta keseimbangan lini tengah mereka dalam menghadapi tekanan di Anfield.

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4. Mengapa Manchester United bisa mencetak gol?

Meski hasil mereka menurun, United telah mencetak 14 gol dalam 10 pertandingan (hampir sama dengan catatan gol Liverpool) dan memiliki kemampuan memanfaatkan ruang serta serangan balik. Itu membuat peluang mereka mencetak gol hiburan sangat terbuka, tetapi masalah lini belakang yang begitu kentara membuat mereka sulit bertahan dari gempuran Liverpool selama 90 menit.

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Kesimpulan:

Hasil yang paling mungkin adalah kemenangan Liverpool dengan skor 2-1. Jika tuan rumah berhasil mendominasi sejak awal dan memanfaatkan peluang seperti yang mereka lakukan saat melawan Crystal Palace, skor bisa melebar menjadi 3-1.