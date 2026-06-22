Kecerdasan Buatan menghancurkan impian Irak saat menghadapi Prancis... dan kejutan datang dari kaki Al-Hammadi

Perusahaan Prancis "AVISIA", yang berspesialisasi dalam platform kecerdasan buatan, mengumpulkan puluhan indikator terkait performa tim, pemain individu, dinamika tim, kebugaran fisik, dan pengalaman, untuk menentukan kemungkinan hasil di Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan kedua Grup 9 Piala Dunia 2026, model perusahaan ini memberikan keunggulan yang jelas bagi Prancis dengan persentase kemenangan sebesar 81% dibandingkan 19% untuk Irak.

Kedua tim, Prancis dan Irak, akan bertanding dini hari besok Selasa. Perlu diketahui bahwa Les Bleus menang dalam pertandingan pertama melawan Senegal (3-1), sementara Singa Mesopotamia kalah dari Norwegia (4-1).

Situs “Foot Mercato” menyebutkan bahwa prediksi ini didasarkan pada keunggulan Prancis dalam enam dari tujuh kriteria yang dianalisis oleh alat AVISIA, termasuk nilai tim, kualitas individu, kebugaran fisik, momentum terkini, kekuatan mental, dan pengalaman di turnamen besar.

Setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka melawan Senegal, timnas Prancis memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang tinggi, serta susunan pemain yang kuat yang memungkinkan mereka mempertahankan performa tinggi sepanjang pertandingan.

Analisis AVISIA menyoroti perbedaan besar dalam kemampuan menyerang antara kedua tim; dengan Kylian Mbappé yang mendapat penilaian 99 dalam penyelesaian serangan, dan Michael Oliisi yang mendapat penilaian 99 dalam menciptakan peluang, Prancis memiliki senjata yang mampu membalikkan keadaan pertandingan kapan saja.

Namun demikian, Irak tetap memiliki kelebihan, terutama di lini tengah berkat umpan-umpan luar biasa dari Zidane Iqbal serta kemampuannya dalam merebut bola secara kolektif, yang berpotensi mempersulit tim asuhan Didier Deschamps.

Analisis menunjukkan bahwa pertarungan utama yang dipantau dalam analisis ini akan terjadi antara Ali Al-Hammadi dan Dayot Upamecano: di mana penyerang Irak tersebut harus menemukan cara untuk melewati kapten pertahanan Prancis tersebut guna mempertahankan harapan untuk menciptakan kejutan.

Namun, dengan kondisi fisik yang lebih baik (82% berbanding 73%), pengalaman tak tertandingi di turnamen besar, serta skuad yang jauh lebih luas, semua indikator mengarah pada kemenangan Prancis, dengan kemungkinan selisih skor semakin melebar pada setengah jam terakhir pertandingan.