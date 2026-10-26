Kecerdasan buatan memprediksi kejutan besar di Ballon d'Or: Mbappe dan Messi di luar tiga besar

Semua mata tertuju ke Teater London Palladium malam ini, Senin, yang menjadi tuan rumah gelaran ke-70 acara Ballon d'Or 2026, untuk menghormati para pesepak bola putra dan putri terbaik sepanjang musim 2025-2026, di tengah persaingan sengit memperebutkan penghargaan individu, serta prediksi yang menempatkan para bintang Barcelona di garis depan, dengan sejumlah kejutan terkait nasib para kandidat utama untuk penghargaan paling bergengsi.

Menurut prediksi yang disusun oleh kecerdasan buatan dan dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol "Sport", Lamine Yamal, bintang Barcelona, adalah kandidat terkuat untuk meraih Ballon d'Or putra, berkat penampilan gemilangnya sepanjang musim, di samping pengaruh gelar juara Piala Dunia 2026 yang diasumsikan diraih Spanyol, hal yang bisa memberinya keunggulan dalam perebutan suara, meski ada persaingan ketat dari sejumlah bintang sepak bola.

Berdasarkan prediksi tersebut, penyerang Inggris Harry Kane, striker Bayern Munich, berada di posisi kedua, berkat catatan golnya yang tajam bersama klub dan tim nasionalnya, sementara pemain Spanyol Rodri menempati posisi ketiga setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, meski laporan itu menyebutkan kepindahannya ke Barcelona pada musim ini.

Kejutan paling mencolok adalah absennya pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Prancis Kylian Mbappe dari tiga posisi teratas.

Meski Mbappe termasuk salah satu kandidat utama penghargaan ini, absennya gelar-gelar besar bersama Real Madrid dan timnas Prancis dapat memengaruhi peluangnya, sementara misi Messi tampaknya tidak mudah dalam persaingan memperebutkan Ballon d'Or, kendati nama besar dan sejarahnya yang luar biasa.

Dominasi Barcelona yang Diprediksi

Di kategori putri, prediksi tersebut memperkirakan kembalinya Alexia Putellas ke podium juara Ballon d'Or, dan menambahkan penghargaan ketiga ke dalam koleksinya setelah meraihnya pada 2021 dan 2022, sementara Claudia Pina dan Patri Guijarro, dua pemain Barcelona, berada di posisi kedua dan ketiga.

Dominasi Barcelona yang diprediksi ini meluas ke penghargaan lainnya, karena prediksi menunjukkan kemenangan Pau Cubarsi untuk Trofi Kopa sebagai pemain muda terbaik, dan Vicky Lopez untuk penghargaan pemain muda putri terbaik, sementara penghargaan kiper putri terbaik diberikan kepada Cata Coll, penghargaan top skor terbaik kepada Ewa Pajor, dan penghargaan pelatih putri terbaik kepada Pere Romeu, di samping terpilihnya Barcelona sebagai klub putri terbaik.

Adapun penghargaan putra, menempatkan Unai Simon di garis depan persaingan untuk penghargaan kiper terbaik, Harry Kane untuk meraih penghargaan top skor terbaik, dan Luis de la Fuente untuk penghargaan pelatih terbaik, sementara Paris Saint-Germain diperkirakan akan mendapatkan penghargaan klub terbaik putra.