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Real Madrid menjadi satu-satunya tim dengan rekor sempurna di Liga Champions setelah menghajar PSV Eindhoven 5-1 dan tetap memuncaki klasemen. Namun, pelatih Jose Mourinho menepis anggapan bahwa timnya kandidat juara. Ia menyebut prediksi kecerdasan buatan omong kosong dan memilih fokus menghindari babak play-off fase gugur.

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Madrid pertahankan rekor sempurna di Eropa

Madrid memperkokoh posisi mereka di klasemen Liga Champions lewat kemenangan telak 5-1 atas PSV Eindhoven . Hasil meyakinkan itu membuat mereka mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan pertama fase liga.

Kemenangan tersebut juga menjadikan Real Madrid satu-satunya tim yang mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions sejauh musim ini. Hasil itu menempatkan tim Mourinho dalam posisi kuat menjelang fase-fase penentu kompetisi Eropa ini. Meski menang telak, Mourinho segera meredam ekspektasi.

Mourinho tepis prediksi AI dan pembicaraan soal gelar

Dengan Real Madrid berada di puncak klasemen, pembicaraan pun beralih pada kemungkinan mereka menjadi favorit juara. Namun, Mourinho menolak terbawa oleh pendapat dari luar maupun prediksi berbasis data.

"Masih terlalu dini untuk bicara soal Liga Champions, dan kami belum tahu bagaimana kondisi tim-tim saat memasuki momen penting, yakni fase gugur," kata Mourinho dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Deportivo Alaves. "Ada yang mengatakan kami kandidat juara, lalu ada kecerdasan buatan, yang menurut saya omong kosong. Selangkah demi selangkah."

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Alih-alih memikirkan final, sang pelatih hanya berfokus meringankan padatnya jadwal pertandingan timnya dengan menghindari babak tambahan play-off fase gugur.

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"Jadwal pertandingan kami begitu padat sehingga saya tidak ingin bermain di babak play-off," tambahnya. "Kami juga punya Piala Super, yang kemungkinan terdiri dari dua pertandingan, serta Copa del Rey. Kami berjarak tiga atau empat poin dari kepastian tidak perlu bermain di babak play-off, dan itu penting."

Selisih tipis dan cedera yang menimpa rival

Mourinho menunjuk sulitnya memprediksi sepakbola Eropa sebagai alasan utama sikap hati-hatinya. Cedera yang menimpa pemain-pemain kunci di klub rival telah menunjukkan betapa cepat situasi bisa berubah sebelum babak gugur dimulai.

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"Liga Champions selalu menjadi kompetisi yang ditentukan oleh selisih tipis," jelas Mourinho. "Bayern [Munich] kehilangan [Harry] Kane, dan PSG kehilangan [Khvicha] Kvaratskhelia serta [Desire] Doue. Akumulasi kartu dalam pertandingan-pertandingan penentu juga menjadi faktor. Banyak faktor itu masih jauh dari kami saat ini."

Jadwal padat menanti Real Madrid

Real Madrid kini menghadapi rangkaian pertandingan berat di berbagai kompetisi. Berikutnya, mereka akan menghadapi Alaves dalam pertandingan Liga di Santiago Bernabeu. Setelah itu, mereka dijadwalkan menghadapi Real Sociedad dan Athletic Club sebelum kembali berlaga di Liga Champions melawan finalis musim lalu, Arsenal, dalam pertandingan berat pada 9 Desember.