Kecepatan gila dan pengejaran polisi: Pickford mengaku bersalah dalam insiden berbahaya

Jordan Pickford, kiper timnas Inggris dan Everton, mengaku bersalah atas tuduhan mengemudi secara lalai dan tanpa kehati-hatian, setelah insiden yang nyaris menyebabkan kecelakaan tabrakan saat ia mengendarai mobil Lamborghini Urus yang bernilai sekitar 200 ribu pound sterling.

Menurut dokumen pengadilan, seorang petugas dari Kepolisian Cheshire mendeteksi mobil Pickford di kota Knutsford pada 14 April, setelah mobil tersebut mengabaikan rambu berhenti di salah satu persimpangan, yang memaksa dua mobil mengerem secara mendadak untuk menghindari tabrakan.

Petugas Cecil Ricardo menyebutkan bahwa mobil tersebut terus melaju dengan cepat, sebelum ia mulai mengejarnya menggunakan lampu darurat dan sirine, seraya menjelaskan bahwa ia mendeteksi Pickford mengemudi dengan kecepatan mencapai 50 mil per jam, meski batas maksimum yang diizinkan di bagian jalan tersebut hanya 30 mil.

Pengadilan menyebutkan bahwa Pickford pada akhirnya menepi di pinggir jalan setelah tampak menyadari keberadaan mobil polisi yang mengejarnya.

Kiper Everton itu mengajukan pengakuan bersalahnya secara tertulis melalui prosedur hukum khusus, namun ia meminta digelarnya sidang untuk memaparkan keadaan yang meringankan hukuman.

Pickford dijadwalkan hadir di hadapan Pengadilan Tingkat Pertama Chester pada 7 Desember mendatang, untuk mempertimbangkan kasus tersebut dan menetapkan hukuman.

Pickford dianggap sebagai salah satu kiper paling menonjol dalam sepak bola Inggris, karena ia telah menjalani 336 pertandingan bersama Everton dan 92 pertandingan internasional bersama timnas Inggris, serta tampil di Piala Dunia pada 2018, 2022, dan 2026, dan menjaga gawang "The Three Lions" di dua final Piala Eropa 2020 dan 2024.