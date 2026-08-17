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felixGetty Images

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Kecenderungan untuk memindahkan laga Al Nassr dan Al Riyadh di Liga Arab Saudi

Al Riyadh vs Al Nassr FC
Al Riyadh
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Nassr FC
Al Diriyah
King Cup
Arab Saudi

Menunggu persetujuan liga

Klub Al-Nassr dan Al-Riyadh mencapai kesepakatan untuk memindahkan laga mereka yang dinanti di Liga Roshn Saudi dari Stadion Kota Olahraga Pangeran Faisal bin Fahd ke Stadion "Al-Awwal Park".

Menurut surat kabar Arriyadiyah Saudi, laga yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang, dalam rangkaian pekan kedua Liga Roshn, kini menunggu persetujuan Liga Sepak Bola Profesional Saudi, setelah manajemen Al-Nassr mengajukan permohonan resmi untuk menggelar pertandingan di stadion mereka, menyusul kesepakatan dengan klub Al-Riyadh.

Disebutkan pula bahwa persetujuan pemindahan laga ini tidak akan mengubah status tuan rumah, karena klub Al-Riyadh tetap menjadi pemilik lapangan dan akan menerima pendapatan pertandingan, setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan.

Al-Nassr memuncaki klasemen Liga Roshn Saudi dengan raihan 3 poin usai pekan pertama, unggul selisih gol atas Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadisiyah, Neom, Al-Hazm, dan Al-Ahli.

Sebelum menghadapi Al-Riyadh, Al-Nassr bersiap menjalani ujian baru saat berjumpa Al-Diriyah pada Selasa malam dalam rangkaian babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Saudi Pro League
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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