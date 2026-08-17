Klub Al-Nassr dan Al-Riyadh mencapai kesepakatan untuk memindahkan laga mereka yang dinanti di Liga Roshn Saudi dari Stadion Kota Olahraga Pangeran Faisal bin Fahd ke Stadion "Al-Awwal Park".

Menurut surat kabar Arriyadiyah Saudi, laga yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang, dalam rangkaian pekan kedua Liga Roshn, kini menunggu persetujuan Liga Sepak Bola Profesional Saudi, setelah manajemen Al-Nassr mengajukan permohonan resmi untuk menggelar pertandingan di stadion mereka, menyusul kesepakatan dengan klub Al-Riyadh.

Disebutkan pula bahwa persetujuan pemindahan laga ini tidak akan mengubah status tuan rumah, karena klub Al-Riyadh tetap menjadi pemilik lapangan dan akan menerima pendapatan pertandingan, setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan.

Al-Nassr memuncaki klasemen Liga Roshn Saudi dengan raihan 3 poin usai pekan pertama, unggul selisih gol atas Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Qadisiyah, Neom, Al-Hazm, dan Al-Ahli.

Sebelum menghadapi Al-Riyadh, Al-Nassr bersiap menjalani ujian baru saat berjumpa Al-Diriyah pada Selasa malam dalam rangkaian babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.