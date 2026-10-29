Timnas Prancis menerima pukulan potensial menjelang jeda internasional mendatang, setelah bek mereka Maxence Lacroix terpaksa meninggalkan laga Chelsea melawan Liverpool karena cedera, pada Rabu malam kemarin, dalam lanjutan babak 16 besar Piala Liga Inggris.

Lacroix, yang berusia 26 tahun, berada dalam susunan utama Chelsea di jantung pertahanan bersama rekan senegaranya Wesley Fofana, tetapi ia mengalami cedera sebelum babak pertama berakhir, setelah merasakan nyeri di bagian belakang paha kirinya, sehingga ia meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Levi Colwill.

Cedera itu terjadi saat serangan balik Liverpool, ketika gerakan bek Prancis tersebut melambat tepat setelah ia bertumpu pada kaki kirinya, sebelum ia meminta pergantian pemain, pada saat skor masih menunjukkan hasil imbang 1-1, setelah Morgan Rogers dan Cody Gakpo mencetak gol untuk kedua tim lewat tendangan penalti, dengan catatan tim merah akhirnya memenangi laga melalui adu penalti.

Zidane menanti perkembangan cedera Lacroix

Cedera Lacroix datang pada waktu yang sensitif, setelah ia menjadi salah satu elemen utama dalam lini pertahanan Chelsea musim ini, karena ia tampil sebagai pemain inti dalam 10 dari 11 pertandingan yang dijalani timnya.

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Cedera ini memunculkan keraguan tentang kemungkinan ia bergabung dengan skuad timnas Prancis selama jeda internasional mendatang, yang rencananya akan diumumkan oleh Zinedine Zidane pada 6 November, sebagai persiapan menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League, menurut jaringan RMC Prancis.

Timnas Prancis akan menghadapi Italia di Stadion San Siro pada 12 November, sebelum menghadapi Turki di Bordeaux pada tanggal 15 bulan yang sama.

Lacroix hadir dalam empat pertandingan yang dijalani timnas Prancis selama jeda internasional pertama di bawah kepemimpinan Zidane, dan tampil sebagai pemain inti dalam tiga di antaranya, bersama Dayot Upamecano, Jeremy Jacquet, dan Loic Yoro.

Durasi absennya bek Prancis itu belum jelas, menunggu penentuan jenis cedera dan tingkat keparahannya, yang akan menentukan peluangnya tampil bersama timnas negaranya pada ajang mendatang.

Dembele menambah kekhawatiran timnas Prancis

Kekhawatiran tidak terbatas pada Lacroix, karena Zidane menghadapi kasus ketidakpastian lain mengenai kesiapan Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain dan peraih Ballon d'Or 2025.

Dembele sebelumnya meninggalkan pertandingan timnya melawan Barcelona di Liga Champions Eropa sebelum laga berakhir, setelah mengalami cedera pada otot paha kirinya, yang diperkirakan akan membuatnya absen dari lapangan selama tiga pekan.

Durasi tersebut berarti kembalinya Dembele mungkin bertepatan dengan jeda internasional, yang membuat keikutsertaannya dalam laga menghadapi Italia dan Turki menjadi diragukan, serta menambah tantangan yang dihadapi Zidane sebelum mengumumkan skuadnya mendatang.