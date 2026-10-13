Jurnalis ternama Spanyol, Manu Carreño, tidak ragu melontarkan salah satu kritik paling keras kepada pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, sejak kembali ke sorotan utama, setelah menuduh pelatih asal Portugal itu menjadikan perangkat pertandingan sebagai kambing hitam untuk menutupi kegagalan teknis timnya, dengan mengatakan kepadanya dalam nada tajam: "Timmu tidak memainkan sepakbola yang sesungguhnya, dan itu bukan kesalahan para pengadil."

Dalam serangan pedas melalui siaran radio "Cadena SER", Carreño mempertanyakan kecanduan Mourinho dalam mengeluhkan para pengadil, dan menilai bahwa nada semacam ini telah menjadi tema yang terus berulang dan membosankan sepanjang kariernya bersama berbagai klub dan di berbagai kompetisi, serta tidak bisa menjelaskan masalah sebenarnya yang dialami tim-timnya di atas lapangan.

Carreño menegaskan bahwa obsesi Mourinho dengan peluit pengadil tidak hanya terkait dengan Real Madrid, melainkan merupakan sifat yang melekat pada kepribadiannya di mana pun ia berada. Ia berkata: "Mourinho adalah orang yang memandang para pengadil berada melawan dirinya secara pribadi, bukan melawan Real Madrid. Ia juga meyakini mereka melawannya ketika berada di Porto, Chelsea, dan Inter Milan."

Jurnalis Spanyol itu menambahkan bahwa sikap tersebut terulang di setiap persinggahan sang pelatih, baik di Liga Primer Inggris, di Italia, hingga pada periode terakhirnya di Turki dan Portugal.

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Carreño pun menyindir keluhan berulang Mourinho dengan mengatakan: "Layak untuk meninjau kembali definisi seorang pengadil. Pengadil adalah hakim olahraga, dan dalam sepakbola, ia selalu tampak berpihak kepada tim-tim yang dilatih Mourinho. Itulah definisi pengadil secara singkat."

Carreño kemudian memaparkan catatan panjang perselisihan pelatih Portugal tersebut, dari Chelsea dan Manchester United hingga Inter Milan, Roma, dan Fenerbahce, dengan menegaskan bahwa setiap kali ia menggunakan alasan merasa dirugikan oleh perangkat pertandingan sebagai senjata untuk membela diri.





Carreño mengingatkan babak terbaru dari serial ini, setelah laga Benfica dan Real Madrid di Liga Champions, ketika Mourinho mengklaim bahwa beberapa pemain Real Madrid mendapat perlindungan khusus dari kartu kuning.

Carreño mengutip pernyataan kontroversial Mourinho ketika ia berkata: "Saya diusir karena mengatakan sesuatu yang sangat jelas. Pengadil memiliki selembar kertas yang bertuliskan: 'Tchouameni, Carreras, dan Huijsen tidak layak mendapat kartu kuning'."

Carreño menilai bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak lain hanyalah strategi yang sudah terbaca untuk mengalihkan perhatian dari inti persoalan serta meragukan integritas para pengadil secara terbuka.

Jurnalis Spanyol itu menutup serangannya dengan menyoroti penampilan teknis Real Madrid, sembari memperingatkan bahwa polemik perangkat pertandingan berisiko memberi dampak negatif pada diskusi sebenarnya seputar performa tim.

Ia berkata: "Pertanyaannya adalah apakah para suporter dan pemain akan mempercayai narasi Mourinho ini sepanjang musim. Sebab tim ini masih belum menyuguhkan sepakbola jenis apa pun. Dan saya tidak berpikir itu adalah kesalahan para pengadil."

Carreño menegaskan bahwa kedua persoalan itu harus dipisahkan. Di satu sisi ada ketegangan terkait perangkat pertandingan yang saat ini mengelilingi Real Madrid dan dipicu oleh kasus Negreira, dan di sisi lain ada diskusi teknis yang tidak bisa diabaikan tentang sebuah tim yang tidak menyuguhkan sepakbola yang sesungguhnya.

Ia memperingatkan dengan mengatakan: "Semua ini menyimpan bahaya, atau mungkin memang merupakan strategi yang disengaja, untuk mengalihkan fokus dari performa tim menuju pertandingan itu sendiri," sembari menegaskan bahwa keluhan Mourinho merupakan bagian tak terpisahkan dari kepribadian sepakbolanya dan tidak akan berubah dengan kembalinya ia ke Real Madrid.