Kecaman keras atas skandal paspor: ‘Dia tidak boleh melakukan apa pun, apalagi memakai seragam klub!’

Skandal paspor mulai menimbulkan konsekuensi serius. Para pemain yang kemungkinan tidak memiliki izin kerja yang sah akibat perpindahan klub antar-negara, untuk sementara disarankan oleh KNVB agar tidak bermain. Di sc Heerenveen pun terjadi situasi yang aneh.

Hal ini terungkap dari laporan Leeuwarder Courant. Menurut media Frisia tersebut, Dylan Vente absen dari semua kegiatan tim di klub. Penyerang tersebut berlatih secara individu di lapangan latihan kompleks olahraga Skoatterwâld, yang merupakan lapangan milik klub amatir VV Heerenveen.

Vente telah mengambil kewarganegaraan Suriname dan bermain total 62 menit untuk negara tersebut, terbagi dalam 4 pertandingan internasional. “Dylan tidak boleh melakukan apa pun selama masih ada ketidakpastian mengenai izin kerjanya,” kata Robin Veldman dengan nada kecewa.

“Dia tidak boleh bermain sepak bola. Tidak boleh berlatih. Tidak boleh memberikan wawancara. Dylan bahkan tidak mengenakan seragam klub,” kata sang pelatih. “Kami juga tidak boleh membiarkannya didampingi oleh seorang pelatih. Dylan pun telah diberikan program latihan individu.”

“Dia telah menyelesaikan program itu dalam beberapa hari terakhir di Heerenveen dan pada hari liburnya di Rotterdam. Situasi Dylan sedikit mengingatkan pada masa pandemi,” kata Veldman, yang meskipun demikian berharap striker andalannya bisa kembali tepat waktu untuk laga kandang melawan Heracles Almelo.

Heerenveen, sama seperti klub-klub lain, sedang menunggu stiker UE. Dengan bukti ini, Vente dapat ‘bekerja seperti biasa’ selama proses permohonan izin kerja berlangsung. Tjaronn Chery (NEC) dan Etienne Vaessen (FC Groningen) kini telah memiliki stiker UE tersebut.

“Dylan tidak memiliki pasangan atau anak-anak di Eropa,” kata Direktur Heerenveen Ferry de Haan, yang menyadari bahwa hal ini memakan waktu lebih lama. “Ini situasi yang menyebalkan. Terutama bagi Dylan. Namun, kami sebagai tim harus melampaui hal ini dan fokus pada pertandingan melawan Heracles,” tutup Veldman.