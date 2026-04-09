Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West Region
Kebohongan atau kenyataan?.. Komite Wasit Menyelesaikan Kontroversi seputar Tuduhan Tony dan Weissle

Apa yang terjadi antara pelatih dan para pemain Al-Ahly?

Komite Wasit Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) telah mengakhiri kontroversi yang muncul terkait insiden antara pemain Inggris Ivan Tony dan pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle, dengan wasit pertandingan Al-Ahli Jeddah melawan Al-Fayha yang berakhir imbang 1-1, dalam rangkaian kompetisi Liga Profesional Roshen.

Krisis ini memanas setelah wasit pertandingan Al-Ahli Jeddah melawan Al-Fayha menolak memberikan dua tendangan penalti untuk "Al-Raqi", salah satunya di menit-menit akhir pertandingan, meskipun ia kembali ke ruang video untuk meninjau adegan yang kontroversial tersebut.

Keputusan wasit tersebut memicu pernyataan keras dari Tony dan Yaisleh setelah pertandingan, di mana keduanya mengatakan bahwa "wasit keempat meminta para pemain Al-Ahli untuk melupakan liga dan fokus pada kompetisi Asia".

Menurut laporan surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, Komite Wasit Federasi Sepak Bola Saudi telah memeriksa rekaman audio antara wasit dan para pemain, dan tidak menemukan percakapan apa pun yang disebutkan oleh Tony atau Yaisleh.

Komite tersebut menjelaskan bahwa "Komite Wasit tidak menemukan bukti yang menuduh Abdulrahman Al-Sultan, wasit keempat, dan semua yang disebutkan oleh pelatih dan pemain tidak memiliki dasar yang kuat."

Al-Ahli kehilangan dua poin setelah imbang dengan Al-Fayha, sehingga kini mengoleksi 66 poin di posisi ketiga, semakin menjauh dari persaingan gelar juara, karena tertinggal dua poin dari Al-Hilal dan empat poin dari Al-Nassr.

