Bukan gol kembar Real Madrid ke gawang Inter yang menjadi peristiwa paling menonjol di malam Bernabeu yang penuh ketegangan itu, melainkan adu mulut sengit dalam bahasa Italia yang diperankan oleh Dean Huijsen dan dua pemain Nerazzurri, yang memanaskan media sosial, sebelum sejumlah laporan Italia mengungkap kebenaran "kebohongan besar" yang dinisbatkan kepada bek Los Blancos itu soal kekalahan bersejarah Inter dengan skor 5-0.

Apa yang terjadi di menit-menit akhir?

Real Madrid menjamu Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu dalam sebuah laga yang dimenangkan tim Spanyol itu dengan skor dua gol tanpa balas, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa musim 2026/2027 yang sedang berjalan.

Di menit-menit akhir yang menegangkan, Dean Huijsen, mantan bek Juventus dan Roma, terlibat perdebatan sengit dengan para pemain Inter, termasuk Nicolo Barella dan kapten Nerazzurri Lautaro Martinez.

Sejumlah potongan video yang beredar di media sosial memperlihatkan Huijsen tengah berhadapan dengan dua pemain tersebut, sembari berkata kepada Barella dalam bahasa Italia: "Diam", setelah Barella memprotes wasit, sehingga bek Real Madrid itu dengan tajam menegaskan agar pemain Italia tersebut menghentikan perilakunya.

Apakah Huijsen mengejek Lautaro dengan skor 5-0 dari Paris?

Sejumlah akun parodi mengklaim bahwa Huijsen berkata kepada Lautaro: "Hormati Real Madrid, Real Madrid tidak pernah kalah di final Liga Champions Eropa dengan skor 5-0", sebagai sindiran atas kekalahan Inter Milan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final kompetisi tersebut musim lalu.

Namun situs terkenal "Football Italia" mengakhiri polemik ini, dengan menegaskan bahwa Huijsen memang membalas Barella dalam bahasa Italia selama pertandingan yang menegangkan itu, tetapi ia sama sekali tidak mengejek Lautaro Martinez, dan bahwa pernyataan yang beredar soal kekalahan 5-0 itu tidak benar dan disebarkan melalui akun-akun parodi.

Situs tersebut menjelaskan bahwa adu mulut Huijsen yang sebenarnya hanya terjadi dengan Barella, dan terkait perselisihannya dengan Lautaro tidak ada pernyataan menghina yang terjadi.

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