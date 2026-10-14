Lusa, Jumat, genap empat pekan FC Bayern tidak meraih kemenangan. Jika klub asal Munich itu belum terjerumus ke dalam krisis bersejarah, itu semata-mata karena mereka hanya memainkan dua laga resmi dalam periode tersebut akibat jeda internasional yang panjang. Imbang 2-2 di markas FC Augsburg, lalu 3-3 di markas Viking Stavanger.

Namun, dua hasil mengecewakan itu cukup mengkhawatirkan. Selain terjadi saat menghadapi dua tim yang di atas kertas jauh lebih lemah, keduanya juga menunjukkan pola serupa.

Singkatnya, FC Bayern saat ini tersandung oleh ulah mereka sendiri, tepatnya oleh kebodohan dan kekurangan mereka. "Saya kembali berdiri di sini seperti setelah pertandingan melawan Augsburg dan pada dasarnya kami mengulangi hal yang sama," ujar direktur olahraga Max Eberl dengan pasrah di Stavanger. "Jalannya pertandingan hampir identik." Bukan hanya itu: "Hari ini kami membuat lebih banyak kesalahan lagi daripada saat melawan Augsburg." Berikut penjelasan lebih lengkapnya.

FC Bayern: Kebobolan cepat dan kehilangan bola yang fatal

Dalam kedua pertandingan, Bayern kebobolan sangat cepat. Saat menghadapi Augsburg, mereka bahkan kebobolan gol tercepat sepanjang sejarah Bundesliga, setelah delapan detik, sedangkan melawan Stavanger setelah 72 detik. Kedua gol itu terjadi akibat kesalahan individu. Di Augsburg, kiper Manuel Neuer kehilangan bola secara fatal. Di Stavanger, Min-Jae Kim melakukan kesalahan yang tidak perlu hingga menghasilkan sepak pojok yang berujung gol lawan. Terkait hal itu, pelatih Vincent Kompany menyoroti sikap "terlalu berani" timnya yang selalu ingin mencari solusi melalui permainan bola.

Gol kedua yang bersarang ke gawang Bayern, baik saat melawan Augsburg maupun Stavanger, berawal dari umpan terobosan lawan yang menembus lini pertahanan mereka yang kurang terkoordinasi. Kapten Viking, Zlatko Tripic, bahkan seolah sudah meramalkannya dalam konferensi pers sebelum pertandingan: "Jika mereka mengirim banyak pemain ke depan, ruang akan terbuka." Namun di Stavanger, kesalahan Bayern tidak terbatas pada aspek permainan.

Berkat dua gol Harry Kane dan gol Luis Diaz yang mengubah skor menjadi 3-2, FC Bayern berhasil bangkit, sebelum Michael Olise kehilangan kendali. Kartu kuning karena pelanggaran taktis. Satu kartu kuning lagi karena melempar bola ke wajah pemain lawan. Kartu kuning kedua, lalu kartu merah. "Sangat bodoh," kata Kompany. Gol telat yang membuat skor menjadi 3-3 ketika Bayern bermain dengan sepuluh orang kembali berawal dari Joshua Kimmich yang kehilangan bola dan seharusnya bisa menghindarinya.

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FC Bayern: Pilar tim goyah dan wasit jadi sorotan

Itu membawa kita pada masalah lain FC Bayern: goyahnya para pemain pilar. Sejumlah pemain kunci saat ini tengah menghadapi masa sulit secara pribadi. Setelah kesalahannya melawan Augsburg, kapten Manuel Neuer harus menghadapi perdebatan tentang kemungkinan pergantian penjaga gawang utama Bayern lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, ia kembali bergulat dengan masalah kesehatan. Posisi wakil kapten Kimmich mulai dipertanyakan sejak jeda internasional bersama timnas Jerman yang berjalan buruk baginya. Rekannya di lini tengah, Aleksandar Pavlovic, menilai perdebatan itu "tidak perlu", tetapi kenyataannya perdebatan tersebut tetap ada.

Jonathan Tah ditarik keluar saat jeda pertandingan setelah tampil sangat buruk pada babak pertama di Stavanger. Luis Diaz juga terlihat tegang meski sudah mendapat cuti khusus. Energi positif yang dulu menjadi ciri khasnya kini nyaris tak terlihat, sementara tiga golnya yang dianulir karena offside semakin memperburuk keadaan. Namun, golnya di Stavanger yang kali ini sah mungkin bisa menjadi titik balik. Sementara itu, Olise harus mencerna kartu merah pertama serta tindakan yang mungkin paling konyol sepanjang karier profesionalnya sejauh ini. Yang lebih pahit, ia dipastikan absen karena skorsing dalam laga besar melawan finalis tahun lalu, FC Arsenal, pekan depan.

Tak seorang pun dari FC Bayern di Norwegia memprotes kartu merah Olise yang sepenuhnya layak diberikan. Namun, seperti di Augsburg, Bayern juga sibuk mempermasalahkan wasit di Stavanger. Itu terjadi selama pertandingan, seperti diakui Kompany: "Kami mungkin terlalu memikirkan hal-hal yang tidak membantu kami dalam situasi ini, seperti wasit." Namun, wasit terutama menjadi sorotan dalam analisis setelah pertandingan.

Di Augsburg, sorotannya adalah gol pertama Diaz yang tampaknya keliru dianulir. Kini di Stavanger, yang dipersoalkan adalah sikap wasit asal Bulgaria, Georgi Kabakov, yang sejak awal sudah dipandang kritis karena skorsing yang pernah ia jalani. Dari segi substansi, kritik Bayern dalam kedua kasus itu memang cukup beralasan. Namun, setelah gagal menang melawan tim sekelas Augsburg atau Stavanger, FC Bayern semestinya lebih mencermati kekurangan mereka sendiri ketimbang menyoroti kinerja wasit.

Bagaimana langkah FC Bayern selanjutnya?

Sejak Kompany menjabat pada musim panas 2024, FC Bayern sudah empat kali menjalani setidaknya dua laga resmi beruntun tanpa kemenangan. Tiga kali terjadi pada musim perdananya, lalu sekali pada musim semi tahun ini, ketika Bayern bermain imbang melawan 1. FC Heidenheim di Bundesliga yang hasil akhirnya sudah ditentukan, di antara dua pertandingan semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (4-5 dan 1-1).

Sementara itu, pada awal musim sebelumnya, FC Bayern masih tampil tanpa cela. Jika kini mereka sudah tiga kali terpeleset dalam sembilan pertandingan, kala itu Bayern mencatatkan 16 kemenangan beruntun di semua kompetisi, awal musim terbaik sepanjang sejarah bagi klub dari lima liga top Eropa. Dalam perjalanannya, mereka meraih kemenangan impresif atas juara Piala Dunia Antarklub FC Chelsea dan juara Liga Champions Paris Saint-Germain. Mereka baru kehilangan poin untuk pertama kalinya pada pertengahan November, ketika bermain imbang melawan Union Berlin.

Kini, setelah dua pertandingan tanpa kemenangan, FC Bayern langsung menghadapi tiga ujian berat secara beruntun. Di Bundesliga, mereka akan melawan RB Leipzig yang tampaknya kembali menguat, lalu menghadapi Arsenal di Liga Champions, sebelum kembali berlaga di Bundesliga melawan pemuncak klasemen SC Freiburg. Setidaknya ada risiko bahwa penurunan performa ini berubah menjadi krisis sungguhan.

Namun, ada satu hal yang memberi harapan: FC Bayern saat ini tidak kekurangan gol meski terkadang kurang baik dalam memanfaatkan peluang. Itu terutama berkat Harry Kane, yang terlibat dalam kelima gol melawan Augsburg dan Stavanger.